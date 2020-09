Twee sportieve activiteiten voor senioren in de ‘Kom Erbij Week!’

VEENDAM – In de Week tegen Eenzaamheid, van 1 tot en met 8 oktober 2020 worden in de gemeente Veendam verschillende activiteiten georganiseerd. Het thema van de week is ‘Kom Erbij’. Deze week staan ontmoeting en verbinding centraal, want eenzaamheid aanpakken begint met het in contact komen met elkaar.

Kom WOPPEN!

Fietsen van WijkOntmoetingsPlek (WOP) naar WijkOntmoetingsPlek, oftewel WOPPEN! Tijdens de fietstocht die georganiseerd wordt op dinsdag 6 oktober 2020 is een fietsroute uitgestippeld die langs de verschillende Wijkontmoetingsplekken in de gemeente Veendam loopt. Bij elke wijkontmoetingsplek wordt een leuke activiteit georganiseerd. Senioren kunnen gratis deelnemen aan het WOPPEN. De fietstocht start tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Aanmelden kan tot en met donderdag 1 oktober 2020 via veendambeweegt@veendam.nl. Meer informatie over de opstapplekken volgt na het aanmelden per mail.

Kennismaken met aquasporten

Kom tijdens de Week tegen Eenzaamheid kennismaken met aquasporten in Zwembad Tropiqua. Deze activiteit wordt georganiseerd op donderdag 8 oktober 2020 en is speciaal voor senioren die nog nooit aan een sportieve les in het zwembad hebben deelgenomen. Het programma is laagdrempelig en bestaat uit een kennismaking met het personeel, een aquagymles en als afsluiting vrij zwemmen. De activiteit is van 09.30 uur tot 12.00 uur, meedoen is gratis en deelnemers krijgen na afloop een kopje koffie aangeboden. Aanmelden kan tot en met donderdag 1 oktober 2020 via tropiqua@veendam.nl of via 0598-652300.

Veendam Beweegt!

Veendam beweegt is het nieuwe platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op dit platform vermeld. Neem zelf een kijkje op de website: www.veendambeweegt.nl

