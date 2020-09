Winschoter Duitse Dag op 3 oktober

WINSCHOTEN – Op 3 oktober wordt de Winschoter Duitse Dag georganiseerd. Dit in goed overleg met de gemeente Oldambt, Handel en Nijverheid, politie en de Veiligheidsregio.

Drie oktober is een feestdag voor ons buurland, het is namelijk de Dag van de Duitse Eenheid, de verjaardag van de Duitse hereniging in 1990. De winkels zijn daar op deze dag gesloten.

Jaarlijks komen vele Duitsers dan ook op deze dag weer naar Winschoten, maar komen er tegenwoordig ook vele Nederlandse bezoekers om dit samen te vieren!

Daarom organiseert Zweep Events de zogenaamde Duitse Dag. Op het programma staat o.a. uiteraard weer vermaak voor jong en oud en een braderie met rommelmarkt, entertainers, muziek, straatartiesten en meer.

De activiteiten zijn van 09.00 tot 17.00 uur

Deze Winschoter Duitse Dag gaat door met inachtneming van de covid-19 regeling. Houd 1,5 m afstand en ben of voel je je ziek, blijf thuis.

Alleen samen kunnen we laten zien dat gezelligheid wel degelijk op een verantwoorde manier mogelijk is, aldus Zweep Events.

De organisatoren zeggen op Facebook: “Waarom de Duitse dagen in Winschoten door gaan? In goed overleg met o.a. De burgemeester, Politie, veiligheidsregio en handel en nijverheid is er besloten dit door te laten gaan om het volgende: onder het mom, de mensen komen hoe dan ook toch wel. Dan kunnen we twee dingen doen… Winschoten compleet afsluiten en de winkels dicht gooien voor die dag. Of we spelen hierop in door deze dag verantwoord te kunnen laten verlopen.

Door bijvoorbeeld de braderie en de kermis wordt het loopgebied vele malen groter en lopen de mensen die toch wel komen minder op elkaar. De covid-19 regeling is van kracht. Er lopen meerdere personen rond die hierop toezien en er op zullen wijzen. D.m.v. o.a. Banners worden mensen continu geconfronteerd met de 1,5 m regel. Straatartiesten blijven niet stil staan om opeenhoping te voorkomen. Standhouders zijn verplicht desinfectie op de kraam te hebben. Ook zal desinfectie hier en daar op de markt staan.

We kunnen nog wel even doorgaan maar waar het uiteindelijk op neer komt, er wordt rekening gehouden met het feit dat de mensen toch wel komen. In dat geval moet hier juist op worden ingespeeld. Wanneer iedereen zich aan de regels houdt is er niks aan de hand”.