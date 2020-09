Elfjarige Koen geeft fotografieworkshop in Bibliotheek Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 26 september 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het wordt een rustige zaterdag met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het noorden, maar het is de meeste tijd bewolkt en het is niet warm, de maximumtemperatuur is ongeveer 15 graden. Het is tot de namiddag droog, daarna is er vanuit Duitsland regen te verwachten. Het zal tot een eind in de nacht vrij nat worden, totaal kan 10-20 mm vallen.

Later vannacht wordt het droog en morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon, een enkele bui is mogelijk. Het wordt warmer met middagtemperatuur rond 18 graden, en een matige noordoostenwind.

In de komende week lijkt maandag droog te zijn, maar dinsdag kan een bui vallen. Wel is er vaker zon en er is maar een matige wind, middagtemperaturen begin volgende week van 16 tot 19 graden.