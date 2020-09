Aardbeving bij Tynaarlo

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 27 september 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het is vandaag tot de avond overwegend droog en soms kan de zon even doorbreken, maar net als gisteren is er vrij veel bewolking. Vanavond komt er ook een storing uit Duitsland dichterbij en er zal bij ons dan ook wat regen of motregen vallen, maar dat wordt niet zoveel als gisteravond. Maximum vanmiddag rond 15 graden, bij een matige noordoostenwind (windkracht 3 tot 4).

Vannacht en morgen blijft die depressie dichtbij over de grens, en er is dan ook veel bewolking met af en toe wat regen of motregen. De wind draait morgen naar het noordwesten en is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4.

Ook dinsdag is er veel bewolking met soms wat regen, maar de temperatuur ligt morgenmiddag en dinsdagmiddag rond 17 graden. Ook woensdag is het relatief rustig en licht wisselvallig. Daarna neemt de kans op regen toe, en de temperatuur gaat eind van de week terug tot ongeveer 14 graden.