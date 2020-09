Activiteiten Roze 50plus Oldambt in de Regenboogweek

OLDAMBT – Rekening houdend met de coronamaatregelen organiseert Roze 50plus Oldambt rondom de komende Internationale Coming Outdag een aantal activiteiten.

Jaarlijks wordt op 11 oktober de Internationale Coming Outdag gevierd. Deze dag verwijst naar het moment waarop LHBTI-ers “uit de kast” komen en zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) aan hun omgeving bekend maken. Voor velen was – en is dit ook vandaag de dag nog – niet vanzelfsprekend maar beladen met angst om niet geaccepteerd en buitengesloten te worden.

Op Internationale Coming Outdag wordt overal in de wereld aandacht gevraagd voor de situatie van LHBTI-ers. Op veel plekken worden dan tijdens zogenaamde “Regenboogweken” meerdere activiteiten georganiseerd. Zo ook in het Oldambt.

Vanwege de Coronacrisis wordt er dit jaar minder georganiseerd dan in voorgaande jaren maar we laten Internationale Coming Outdag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan!

* Aangezien 11 oktober op een zondag valt wordt de regenboogvlag op zaterdag 10 oktober gehesen! Dan is er om 10 uur een korte bijeenkomst bij het gemeentehuis in de Langestraat. Na het hijsen van de Regenboogvlag en de toespraak door wethouder Gert Engelkens draagt onze stadsdichter Richard Nobbe een voor deze gelegenheid geschreven gedicht voor, spreekt Rina Lakwijk van Roze 50plus Oldambt de aanwezigen toe en zal er tot slot een gedicht van Timo Boom worden voorgedragen.

* Dinsdagavond 13 oktober en donderdagavond 15 oktober wordt de film “Été 85” van Francois Ozon vertoond in Filmhuis De Klinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 251 in Winschoten. Aanvang 20.00 uur.

* Aan het einde van de Regenboogweek wordt op zondag 18 oktober om 15.00 uur de vernieuwde website van Roze 50plus Oldambt gelanceerd in de HarbourClub, Havenkade West 3 in Winschoten. Om ervoor te kunnen zorgen dat we dit volgens de corona-voorschriften kunnen doen is aanmelding voor deze bijeenkomst verplicht. Mail daartoe even naar roze50plus@gmail.com of bel met Adriaan Prinse 06 17830694. Iedere bezoeker gaat met een verrassing naar huis!

Organisaties, winkeliers en inwoners van Oldambt worden opgeroepen om op 10 en 11 oktober de regenboogvlag aan hun gebouwen, winkels en huizen te laten wapperen! Regenboogvlaggen zijn voor 8 euro verkrijgbaar via roze50plusoldambt@gmail.com.

