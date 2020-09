Westerwolde stuurt SPW met lege handen terug naar Stadskanaal

VLAGTWEDDE – In een wedstrijd die qua niveau niet kon tippen aan de wedstrijd van Westerwolde vorige week tegen Weerdinge, was het zondagmiddag de thuisploeg die de eerste competitiepunten binnenhaalde tegen SPW. Al met al was het een terechte 3 – 0 overwinning voor Westerwolde onder leiding van trainer Richard Streuding en als men nog iets nauwkeuriger met de kansen was omgegaan dan had de score nog hoger kunnen uitvallen. Maar niemand die daar na afloop nog om treurde, want uiteindelijk telt het resultaat. En dat viel deze middag op duidelijke wijze uit in het voordeel van Westerwolde.

Westerwolde begon zoals zo vaak vol dadendrang aan de wedstrijd en zette de verdediging van SPW keer op keer onder druk. Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste treffer viel. Vanaf links zette René v.d. Laan in de 12e minuut de bal keurig voor, waarna Frank Riks de bal terugkopte in de vijfmeter van SPW. Joan Solano ging het duel met keeper Vonk en SPW-verdediger Christian Reijke aan en uit deze scrimmage ging bal – al dan niet met de hand geraakt – op wonderbaarlijke manier in het doel. Scheidsrechter Lemstra, die op het laatste moment als invaller voor deze wedstrijd werd aangesteld, kende geen twijfel en keurde het doelpunt goed: 1 – 0. De arbiter kende ook geen twijfel toen René v.d. Laan in de 20e minuut binnen het strafschopgebied onderuit werd getrokken. Arjen Heidekamp benutte de toegekende penalty op beheerste manier: 2 – 0. Was het spelniveau tot deze tweede treffer nog van behoorlijk niveau, hierna stak de slordigheid van beide kanten meer en meer de kop op. Westerwolde liet zich behoorlijk terugdringen, maar SPW kwam evenals Westerwolde niet meer tot reële scoringskansen. Derhalve ging de thuisploeg dus met een keurige voorsprong naar de thee.

Na de rust een nagenoeg identiek spelbeeld als ervoor. SPW probeerde uit alle macht de aansluitingstreffer te forceren, maar het lukte de mannen van trainer Jeroen Wiegman niet keeper Rudie Bergman in verlegenheid te brengen. Deze verlegenheid was er in de 55e minuut wel bij verdediger Ronald v.d Kamp van SPW. Een harde, geplaatste voorzet vanaf de rechterkant door René v.d. Laan werd door hem op ongelukkige manier bij de tweede paal in eigen doel gewerkt: 3 – 0. De rest van de wedstrijd consolideerde Westerwolde de voorsprong op een rustige manier; een doelpunt wegens buitenspel van invaller Brian Kuiper werd nog terecht afgekeurd. Met name in de laatste vijf minuten van de wedstrijd had de voorsprong toch nog uitgebouwd kunnen worden. Prima keeperswerk van good-old Geert Vonk zorgde ervoor dat kansen van o.a. René v.d. Laan, Brian Kuiper en de eveneens ingevallen Merijn te Velde niet tot doelpunt konden worden gepromoveerd. En dus bleef het scorebord op drie staan, maar konden tot vreugde van een ieder wel de drie punten worden bijgeschreven.

Opvallend was het deze middag op De Barlage dat het talrijk toegestroomde publiek zich gemiddeld goed aan de coronamaatregelen hield. Het bestuur van Westerwolde had dan ook van alles uit de kast gehaald de geldende afspraken m.b.t. corona kenbaar en zichtbaar te maken en het mag gesteld worden, niet zonder succes. Een compliment is dus op z’n plaats voor het bestuur en alle bezoekers op De Barlage.

Door deze overwinning heeft Westerwolde nu drie punten uit twee wedstrijden en bezet daarmee de vijfde plaats op de ranglijst. Hoewel Westerwolde in het verloop van deze competitie vast en zeker nog sterkere tegenstanders dan SPW zal krijgen, geldt het resultaat van vanmiddag als een mooie opsteker voor de in de komende weken te spelen wedstrijden, te beginnen zondag 4 oktober in Odoorn tegen HOC.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Rik te Velde – Rudolf Riks (C) – Elroy v.d. West – Arjen Heidekamp (70e min. Merijn te Velde ) – Frank Riks – Merill Wakker – Kevin v.d. Laan – Joan Solano (65e min. Brian Kuiper) – René v.d. Laan Scheidsrechter: dhr. Lemstra

Amusementswaarde: 6

Toeschouwers: 125

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing, klik HIER voor meer foto’s