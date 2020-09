Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 28 september 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het wordt een bewolkte en nogal grijze maandag, met soms wat lichte regen of motregen. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, windkracht 2 tot 3. Warm is het niet, de maximumtemperatuur is 13 a 14 graden.

Ook vanavond en vannacht is er veel bewolking en kan er soms motregen vallen, maar de meeste tijd is het droog en het is rustig met een zwakke wind en minimum van 10 a 11 graden. Morgen neemt de kans op regenbuien toe en dan kan het een beetje druilerig worden. Maximum morgen rond 14 graden.

Woensdag is het zachter met middagtemperatuur rond 18 graden en af en toe wat zon, vanaf donderdag is het sterk wisselvallig met regelmatig buien en middagtemperaturen rond 16 graden.