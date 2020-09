Janick Lanting uit Bad Nieuweschans succesvol op Nationale Jeugd Cup dammen

HOOGEVEEN, BAD NIEUWESCHANS – De 13 jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans heeft op de Nationale Jeugd Cup dammen in Hoogeveen, in de pupillen categorie, een positief resultaat geboekt. Met 10 punten uit 9 ronden behaalde Janick een keurig gedeelde 7e plaats en eindigde in de subtop van het eindklassement.

Kampioen werd de 11 jarige Matheo Boxum uit Emmeloord met 16 punten, goede tweede werd Sytze Spijker (13 jaar) met 15 punten uit Hoogeveen en derde Yair Eysbroek (12 jaar) met 12 punten uit Kampen. In MFC “De Magneet” in Hoogeveen hadden zich, afgelopen zaterdag, 28 pupillen ingeschreven die dus 9 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 15+5”.

Onder auspiciën van KNDB

Deze Nationale Jeugd Cup dammen stond onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) en werd deelgenomen door een kleine 100 dammers in de categorieën welpen, pupillen, aspiranten en junioren. Alle meisjes kwamen naar Wageningen, de welpen jongens in Baarn. De aspiranten/junioren jongens in Westerhaar en de pupillen jongens naar Hoogeveen. De organisatie beruste bij de plaatselijke damverenigingen, namelijk in Wageningen WSDV, in Baarn (DVSB), in Westerhaar (WVM) en in Hoogeveen de Hoogeveense Damclub (HDC)

Progressie Janick Lanting toonde in deze 9 wedstrijden duidelijke progressie in zijn spel. Naarmate Janick vertrouwd was geraakt met het (rapid) speeltempo van “Fischer 15 + 5” werd er accurater gespeeld. Dit fysieke toernooi is voor het merendeel van de deelnemers een goede generale, voor aanstaande zaterdag 3 oktober, wanneer de 2e ronde van de Nationale Competitie wordt afgewerkt. Janick is overigens basisspeler van Damclub Winschoten dat uitkomt in de 2e klasse A van de Nationale Competitie. Het Winschoter achttal neemt het dan op in de “thuiswedstrijd” tegen Heerenveen 2. Winschoten was namelijk de eerste ronde vrij, doordat Roden/Leek 2 zich had teruggetrokken door het coronavirus.

Ingezonden