Judoschool Wouter Meijer neemt nieuwe dojo in Scheemda in gebruik

SCHEEMDA – Judoschool Wouter Meijer heeft de nieuwe dojo in Scheemda in gebruik genomen.

Judoschool Wouter Meijer is een aantal maanden geleden begonnen met de verbouwing van de gymzaal aan de Torum 17 in Scheemda. Deze gymzaal werd verkocht door de gemeente Oldambt nadat besloten was dat een Bredeschool te vormen samen met de Eexterbasisschool en ’t Jaarfke.

Op 1 juli 2020 is de judoclub uit Scheemda begonnen met verbouwen, waarna er een prachtige judozaal is gerealiseerd van 160 vierkante meter. Daarnaast is er ook mogelijkheid voor een versnapering in de kantine.

De judoschool maakt gebruik van de sporthal, maar wil ook graag de hal verhuren aan andere gebruikers. Zo is zowel de kantine als de dojo te huur. Denk aan andere mogelijkheden zoals yoga, pilates, steps, zumba, ouderengym en ga zo maar door.

Meer informatie over de verbouwing aan de torum 17 in Scheemda, kijk dan op www.judoschoolwoutermeijer.nl

Ingezonden door: Judoschool Wouter Meijer