Noorderlink organiseert Expeditie van betekenis

EMMEN – Het zou een congres worden van één dag voor 1000 leidinggevenden en personeelsmedewerkers. Het werd een 9 maanden durend programma voor 150.000 werkenden in Noord-Nederland. Dankzij het Coronavirus. Op 1 oktober trapt Noorderlink de zogeheten Expeditie van betekenis af vanuit het ATLAS Theater in Emmen met een wervelende interactieve show met inspirerende verhalen over sociaal en duurzaam leven in Noord-Nederland. De Groningse cabaretier en zanger Arno van der Heyden presenteert deze Betekenisshow.

Show vol betekenis

Tijdens de eerste Betekenisshow ontvangt Arno onder andere oud-politicus Jan Terlouw, filosoof Lammert Kamphuis, stadsdichter van Groningen René Luth, singer-songwriter Hannah Mae en medewerkers van impactorganisatie Toolbox uit Emmen. Arno brengt een fotoverslag uit van zijn bezoek aan het Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG) en op de Betekenisbank zit Guido Rink, bevlogen wethouder in Emmen.

Livestream en liveshow; veilig naar het theater

De opzet van het congres mag dan helemaal veranderd zijn, de organisatie van een veel kleiner evenement is in deze rare tijd niet minder ingewikkeld. Via een livestream is de show te volgen in de eigen huiskamer of werkplek, maar er zijn ook een beperkt aantal plekken in de zaal voor live-publiek!

‘We willen de bezoekers van de liveshow graag laten weten dat het veilig is om naar het theater te komen.’ Zo is er een speciaal ‘desinfectie-duo’ aanwezig dat op een luchtige manier de bezoekers op de geldende maatregelen wijst. Dit theaterduo zal ook desinfectiemiddel uitdelen en er zijn mondkapjes bij de ingang te krijgen. Iedereen wordt persoonlijk van en naar zijn/haar stoel gebracht om te voorkomen dat mensen elkaar in de nauwe ruimte tussen de stoelen moeten passeren. Zelfs de pauze is iets verlengd om het logistiek mogelijk te maken dat iedereen naar het toilet kan zonder dat zich in de kleine ruimtes rijen vormen. Een belangrijk onderdeel van het congres is altijd dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. ‘Dat willen we nog steeds faciliteren, maar daar zijn dus nu wel wat extra maatregelen voor nodig’.

Van congres naar negen maanden Expeditie

Een keer per twee jaar organiseert Noorderlink de Noorderlinkdagen. Een congres over management- en organisatieontwikkelingen voor ca. 1000 leidinggevenden en HR-professionals van aangesloten organisaties. Dit jaar is alles anders… Vanwege het coronavirus hebben de Noorderlinkdagen 2020 een andere vorm. Onder de naam de Expeditie van betekenis organiseert Noorderlink een reeks kleinere events gedurende een langere periode. Tussen 1 oktober 2020 en 3 juni 2021 vinden er shows, workshops, masterclasses en lezingen plaats over sociaal en duurzaam leven en werken in Noord-Nederland. Steeds kan een beperkte groep deelnemers een bijeenkomst live op locatie bijwonen. Duizenden Noorderlingen kunnen erbij zijn via livestreams. De bijeenkomsten staan open voor alle medewerkers van de ruim 40 bij Noorderlink aangesloten organisaties.

Betekenisshow met Arno van der Heyden

De Betekenisshow met Arno van der Heyden loopt als een rode draad door de Expeditie. Noorderlink maakt vijf afleveringen van deze talkshow vanaf verschillende locaties in Noord-Nederland. In een bijzonder setting (want met inachtneming van alle maatregelen) ontvangt Arno in aanwezigheid van live publiek verschillende gasten. Verder is de show onder andere gevuld met terugkerende rubrieken, zoals het interview op de Betekenisbank met Evelien Bouma, een verslag van Arno over zijn bezoek aan een bij Noorderlink aangesloten organisatie en muziek van artiesten uit Noord-Nederland. Elke Betekenisshow heeft een andere hoofdgast die aansluitend een lezing of masterclass verzorgt.

Positieve impact boven winst

De menselijke behoefte om van betekenis te zijn, is van alle tijden. Het lijkt er op dat de belangstelling voor betekenis groeit. Onder invloed van grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering en (economische) ongelijkheid groeit ook het urgentiebesef dat grote veranderingen hard nodig zijn. Bedrijven en organisaties omarmen purpose en impact. De belangstelling van hun medewerkers om zich socialer en duurzamer in te zetten groeit. Ze willen immers geen bullshitjob, ze willen ertoe doen. De coronacrisis, die diepe sporen nalaat in de levens van veel mensen, de maatschappij en de economie, versterkt het urgentiebesef en de belangstelling voor het oplossen van fundamentele problemen.

Om bij te dragen aan noodzakelijke veranderingen is bewustwording, samenwerking, kennisdeling en inspiratie van groot belang. Daarom organiseert Noorderlink een expeditie over betekenisvol werken

en leven. De kaarten om live aanwezig te kunnen zijn, zijn inmiddels verdeeld. Voor de livestream kun je je nog aanmelden via de website www.noorderlinkdagen.nl. De show start op 1 oktober om 14.00 uur.

Noorderlink is een samenwerkingsverband van ruim 40 organisaties in Groningen, Drenthe en Friesland. We organiseren en stimuleren uitwisseling van kennis en expertise van de aangesloten organisaties en focussen ons als Noorderlink op verbinding, mobiliteit en ontwikkeling van personeel en organisatie. Zo zorgen we dat het Noorden een aantrekkelijke woon en werkomgeving is én blijft met, kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Meer informatie en agenda: www.noorderlinkdagen.nl

