Uitgebreid filmaanbod oktober in De Klinker

WINSCHOTEN – Het aanbod aan films in oktober in De Klinker is groot. Er worden kinderfilms, tienerfilms, actiethrillers, romantische comedy’s en arthouse films vertoond. Daar waar De Klinker in eerste instantie één bioscoopzaal had (Rabozaal), is er nu een extra bioscoopzaal bijgekomen in de Grote Zaal. Het beeld in de Grote Zaal is enorm waardoor de filmbeleving nog groter is. Films die in oktober te zien zijn, zijn o.a. kinderfilms als ‘De Piraten van Hiernaast’, ‘Bigfoot Family’ en ‘100% Wolf.

Tieners kunnen terecht voor de film ‘After’ en ‘After We Collided’. Voor volwassen is er de actiethriller ‘Tenet’: de eerste blockbuster in deze pandemietijd, geregisseerd door Christopher Nolan. Slechts gewapend met één woord – Tenet – moet de hoofdrolspeler John David Washington de wereld zien te redden van de ondergang, reizend door een schemerwereld van internationale spionage op een missie die zich afspeelt buiten de bestaande tijd. Een bijzondere film die je niet moet willen begrijpen, maar wel moet voelen.

Wil je een luchtige film, kom dan naar ‘Alles is zoals het zou moeten zijn’ naar het gelijknamige boek van Daphne Deckers. In deze film biecht de vriend van Iris vlak na de geboorte van hun kind op dat hij er een affaire op na houdt en laat haar vervolgens in de steek. Iris wentelt zich in zelfmedelijden en alcohol waardoor het moederschap, haar baan in de televisiewereld en haar sociale leven ernstig in de verdrukking komt. Al snel lijkt het tij te keren als een knappe man in het leven van Iris komt. Uiteindelijk probeert Iris met haar pasgeboren kind en haar ongehoorzame hond het leven weer op de rit te krijgen.

Ingezonden