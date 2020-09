Brede steun in de Tweede Kamer voor steun- en herstelpakket; Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

NEDERLAND – Het steun- en herstelpakket dat 1 oktober van start gaat, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Het pakket regelt onder andere de verlenging van de steunmaatregelen voor banen en economie en bevat een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Het coronavirus heeft een grote impact op de economie. Daarom verlengt het kabinet de steunmaatregelen, zoals de NOW-subsidie voor werkgevers en de Tozo voor zelfstandigen, met negen maanden. Daarmee krijgen ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd. Werkgevers die NOW-3 willen aanvragen kunnen zich vanaf half november melden bij UWV. Zelfstandigen die in aanmerking willen komen voor een Tozo-uitkering kunnen terecht bij de gemeente. Bij de Tozo-3 zou in eerste instantie ook een beperkte vermogenstoets horen. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet.

Daarnaast verschuift of verdwijnt er ook werk door het coronavirus. Tegelijk ontstaat er ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Daarom bevat het steun- en herstelpakket ook een sociaal pakket van € 1,4 miljard voor begeleiding naar werk, scholing, de bestrijding van schuldenproblematiek en de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Kabinet, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken.

Naar aanleiding van het debat met de Tweede Kamer over het derde steun- en herstelpakket zijn een aantal zaken aangepast. Zo krijgen jongeren in de bijstand tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om naast hun bijstandsuitkering bij te verdienen of een vergoeding voor vrijwilligerswerk te ontvangen. Voor bepaalde groepen kwetsbare jongeren vervalt tot 1 juli de verplichte vier weken zoektermijn bij de aanvraag van een bijstandsuitkering. Gemeenten houden voor andere jongeren tot 27 jaar de ruimte om de zoektermijn tijdelijk niet toe te passen.

Via het programma NL Leert Door kunnen mensen kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen of online scholing volgen. Deze winter gaan de eerste scholingstrajecten van start. Nieuw is dat het loket voor de ontwikkeladviezen eerder wordt geopend. Vanaf 1 december kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

Tot slot kunnen organisaties vanaf 1 januari 2021, bijna een half jaar eerder dan gepland, gebruik maken van de subsidie voor eerder uittreden die beschikbaar is gesteld vanuit het Pensioenakkoord. Binnen het beschikbare budget van in totaal 1 miljard euro voor de maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden is er komend jaar bovendien € 100 miljoen extra beschikbaar. Met deze subsidie kunnen mensen geholpen worden met maatregelen om hun werk in goede gezondheid te blijven doen tot aan hun pensioen, en waar nodig eerder te stoppen.

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari.

Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. De besluiten zijn genomen, omdat het kabinet niet wil dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen van de belastingschuld. Op verzoek van de Tweede Kamer is nog eens naar de termijn om af te lossen gekeken en besloten om de terugbetalingsregeling verder te verruimen.

Samenvattend schuift de startdatum voor het terugbetalen van coronaschulden op naar 1 juli 2021 en duurt de afbetalingsregeling dan maximaal 36 maanden. Dat was eerst 24 maanden vanaf 1 januari 2021.

Afbetaling volgens vast maandelijks bedrag

Ondernemers beginnen per 1 juli 2021 met het afbetalen van de belastingschuld die zij door de coronacrisis hebben opgebouwd – zoals eerder aangekondigd – met een vast bedrag per maand. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.

De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul procent blijft van kracht tot en met 31 december 2021.

Veel ondernemers lossen al af

Sinds het begin van de noodmaatregelen hebben ruim 250.000 ondernemers uitstel van betaling aangevraagd. Zo’n 50.000 ondernemers hebben hun belastingschuld inmiddels volledig afbetaald.

Op dit moment zijn er zo’n 200.000 ondernemers die nog gebruik maken van de regeling, voor een bedrag van ongeveer € 12 miljard. Ruim 130.000 ondernemers blijken genoeg gehad te hebben aan drie maanden uitstel. Bijna 40% van hen heeft de opgebouwde belastingschuld al helemaal terugbetaald.

Meer informatie over het uitstel van betaling is te vinden op belastingdienst.nl/coronavirus

Bron: Rijksoverheid