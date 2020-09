Eerste exemplaar Stolpersteinekaart uitgereikt

STADSKANAAL – Afgelopen vrijdag kregen wethouders Brongers en Borgesius in de bibliotheek door Alie Noorlag het eerste exemplaar van de Stolpersteinekaart uitgereikt.

In de gemeente Stadskanaal liggen 145 Stolpersteine. Zij liggen als eerbetoon in het wegdek voor de huizen waar vroeger Joodse mensen hebben gewoond. Deze 142 Joden zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers om het leven gebracht. Er ligt ook een Stolperstein voor verzetsman Cornelis Hoving en voor Grietje Dekker en Harm Wessels, die in de meistaking van 1943 zijn omgekomen.

Na het plaatsen van de laatste steen is in april 2019 een app gemaakt waarop te vinden is waar de stenen liggen en informatie over de personen die op die locatie hebben gewoond. Nu is er ook een Stolpersteinekaart gemaakt. Fiets of wandel langs de plekken waar de vroegere dorpsbewoners hebben gewoond en geleefd. Het is een eerbetoon aan de Joden omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. De kaart is vanaf nu verkrijgbaar in de bibliotheek, het gemeentehuis en Westerwolde Tourist in Stadskanaal.

Meer info vindt u HIER.

Bron: Gemeente Stadskanaal