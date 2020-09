Expositie ‘Oorlog, Verzet, Bevrijding 1940-1945’ in Vestingmuseum Oudeschans wegens succes verlengd

OUDESCHANS – In verband met de lovende reacties van de bezoekers wordt de expositie over de oorlog en bevrijding van Oost-Groningen en Westerwolde verlengd tot en met 29 november 2020.

Het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland is te gast in het Vestingmuseum Oudeschans met een expositie over de gebeurtenissen voor en tijdens de bevrijding van het noorden van ons land in 1945. In deze expositie is speciale aandacht voor de jaren 1940-1945 in Oost-Groningen, met name Oudeschans, Bellingwolde en de huidige Gemeente Westerwolde, met belangrijke verhalen over het verzet en de oorlogsslachtoffers en over de in deze omgeving neergestorte vliegtuigen. Het verhaal van de ‘Marie Helena’ waarbij alle tien bemanningsleden om het leven kwamen, met daarbij een filmjournaal over de Boeing B-17 Flying Fortress. De bommenregen op

Bellingwolde. Het luchtgevecht boven Blijham, de brandende toren en molen. Over de gebeurtenissen tijdens de bevrijding.



Ook is er een fraaie presentatie over de ‘Radio in Oorlogstijd’ met daarin de complete eerste uitzending van Radio Oranje met de toespraak van Koningin Wilhelmina. Een bijzondere presentatie is de in opdracht van het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland gemaakte filmdocumentaire ‘Jan Kolder, de stille held van De Bult’. In deze film wordt het verhaal verteld van een boer uit Oost-Groningen die diep in het verzet zat. Met gevaar voor eigen leven hielp hij zijn medemensen in nood en in zijn boerderij verleende hij aan vluchtelingen en Joden onderdak. Verteller in deze aangrijpende documentaire is Johan Frye. Hij kwam als kind van 5 jaar samen met zijn zusje uit het hongerend Amsterdam naar deze boerderij. Ook zijn er een aantal bijzondere films te zien, waaronder Canadese filmjournalen van de oorlog en de bevrijding.



Graag wil het Bevrijdingsmuseum ook mensen die nog niet geweest zijn de kans geven om deze indrukwekkende exposite in het Vestingmuseum Oudeschans te komen bezichtigen. De bezoekers aan de expositie Oorlog en Bevrijding 1940-1945 zijn onder de indruk van de presentatie.

Mensen uit de omgeving die zelf de oorlog hebben meegemaakt kwamen met interessante verhalen over die moeilijke tijd. Het is van belang dat deze verhalen worden bewaard en opgetekend voor de komende generaties. Verder mocht het museum een aantal voorwerpen, foto’s en boeken ontvangen, dit alles met een link naar de jaren van 1940 tot 1945.



Het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland is steeds op zoek naar verhalen en voorwerpen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Gooi uw spullen daarom niet weg, maar geef het aan een museum. Momenteel is men op zoek naar het boek van H.F. Korvemaker “Oorlog en Bevrijding, Herinneringen uit Blijham-Wedderveer” uitgegeven in 2015. Dit boek

ontbreekt helaas in de museumbibliotheek. Heeft u een exemplaar beschikbaar neemt u dan contact op met het Bevrijdingsmuseum, u maakt ze daar heel erg blij mee.



De expositie ‘Oorlog, Verzet, Bevrijding 1940-1945’ van het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland is als gastexpositie in het Vestingmuseum Oudeschans nog te zien tot en met 29

november 2020, steeds op vrijdag/zaterdag/zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

Bevrijdingsmuseum Noord Nederland



Het noorden van Nederland is een unieke regio met een gezamenlijke geschiedenis van de periode 1940 tot 1945. Als Bevrijdingsmuseum Noord Nederland vertellen we onze bezoekers hierover: een aangrijpend verhaal in een moeilijke tijd. Maar vooral over de bevrijding in de periode januari tot en met mei 1945. Foto’s en verhalen, kranten en tijdschriften, films, ooggetuigenverslagen, geluidsfragmenten en de voorwerpen uit onze

collectie vertellen samen het verhaal van de bevrijding van het noorden van ons land.



Exposities

In de exposities laten we de ontwikkeling zien, hoe het begon, het verloop van de oorlog. De gebeurtenissen voor, tijdens en na de bevrijding in 1945. De presentaties spelen in op de verwachtingen van de bezoekers en zijn zo opgezet dat iedereen er iets in kan herkennen. Door de keuze voor het noordelijke perspectief onderscheiden de presentaties zich sterk van

andere oorlogs- en verzetsmusea in Nederland. Speciale aandacht is er voor de directe betrokkenheid van inwoners van het noorden, de verzetsmensen en de oorlogsslachtoffers uit de eigen omgeving.



Diverse plaatsen

Het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland is als gast in verschillende gebouwen in het noorden van ons land. Lokaal en regionaal worden de tijdelijke exposities ingericht bij bestaande organisaties of expositieruimtes. Bijvoorbeeld specifiek over de plaatselijke bevrijding of een gebeurtenis in de regio. Dit past in het kader van de gemaakte exposities, steeds over plaatselijke of lokale gebeurtenissen en binnen de gemeente waarover de

expositie is gemaakt. Dit betekent dat de presentaties in alle plaatsen anders zullen zijn.

Ingezonden door: Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland, Jan Bleeker