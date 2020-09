DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Zaterdagnacht is aan de Splitting rechts in Papenburg een tuinhuisje afgebrand. De brand werd om vier uur door voorbijgangers ontdekt. De politie vermoedt dat de brand aangestoken is en roept getuigen op zich te melden.

Gisteravond is of aan de Burenweg of aan de Splitting rechts in Papenburg een grijze Nissan Micra aangereden. Dit moet tussen half zeven en tien voor negen gebeurd zijn. De veroorzaker is dorgereden.

Meppen

Op 14 september zijn om kwart over één ’s middags op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Lathener Straße voorbijgangers geconfronteerd met een exhibitionist. De man voerde, zittend in zijn auto, voor de ogen van twee kinderen seksuele handelingen uit.

De man wordt op 50 jaar geschat. Hij had een slank postuur, een gerimpeld gezicht en witgrijs haar. Hij was gekleed in een wit geblokt overhemd. Hij reed in een donkere personenauto, vermoedelijk van het merk VW. Aan de auto was een fietsendrager bevestigd.

Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen.