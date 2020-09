Kunst & GO-tuur bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke dinsdagavond te horen bij Radio Westerwolde. Het wordt gepresenteerd door Betsie Beishuizen.

In het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke week aandacht voor kunst en cultuur in de gemeente Oldambt én de gemeente Westerwolde. Met o.a. reportages, studiogasten, vaste columnisten ( Ria Brouwer, Willem Hemmen en Jep Riedstra), verhalen over de natuur door Frits Alma, de culturele agenda, cultuurnieuws, ‘Uit in De Klinker’ met Marijke de Vries van het Cultuurhuis, exposities & tentoonstellingen in beide gemeentes. Omlijst met mooie muziek.

Vanavond in ‘Kunst & GO-tuur’

In het 1e uur een reportage. Ik ben bij kunstenaar en verzamelaar Pet van de Luijtgaarden geweest. Hij organiseert komende zaterdag voor de 3e keer het Zuiderveenfestival. Frits Alma verteld een verhaal over de natuur. Verder de items Cultuurnieuws & Exposities en Tentoonstellingen & De Juweeltjes van Thé.

In het 2e uur komt kunstenaar, illustrator en schrijver Anka Willems langs in de studio. Met haar praat ik over haar lopende projecten. Verder schuift Marijke de Vries, van Cultuurhuis de Klinker, aan en verteld ons alles over de voorstellingen en films die er de komende week te zien zijn. De culturele agenda. Én columnist Willem Hemmen met zijn item ‘Willem Weer’.

Presentatie & samenstelling: Betsie Beishuizen

Techniek: Hemmo Poppen

Wordt uitgezonden op:

Dinsdagavond van 18.00 – 20.00 uur bij Radio Westerwolde

Donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur bij rtv-GO

Zondagmiddag van 12.00 – 14.00 uur in de herhaling bij rtv-GO