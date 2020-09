Man uit Klazienaveen opgepakt als verdachte inzake de kofferbakmoord

KLAZIENAVEEN – De politie heeft inzake de kofferbakmoord vandaag een man uit Klazienaveen aangehouden.

Op vrijdagochtend 31 maart 2017 werd rond 5:45 uur langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden het levenloze lichaam van de toen 31-jarige Ralf Meinema gevonden. Hij werd aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes 300 SE. De auto hing half in het water. Ralf Meinema bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. De politie gaat er van uit dat het slachtoffer op een andere locatie om het leven is gebracht dan de plaats van aantreffen.

De politie is direct na het aantreffen van de auto gestart met een onderzoek. Dat onderzoek richtte zich eerst op het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer, de doodsoorzaak en hoe de auto half in het Stieltjeskanaal terecht is gekomen. Daarnaast is sporen- en buurtonderzoek verricht. Ook is een passantenonderzoek gehouden.

De zaak werd meerdere keren behandeld in het programma Opsporing Verzocht. Ook ligt er een beloning van 100.000 euro voor de gouden tip klaar. De combinatie van binnengekomen informatie en rechercheonderzoek heeft op 13 februari 2018 geleid tot de aanhouding van een nu 41 jarige man uit Emmen. Op 5 april 2018 is ook zijn 26 jarige neef opgepakt. Beide verdachten werden later weer op vrije voeten gesteld.

Verdachte aangehouden

Vandaag heeft de politie in zijn woonplaats een 28-jarige man uit Klazienaveen aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema. De aangehouden verdachte is ingesloten voor verhoor. Hij zit in de beperkingen wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Verdere informatie over de aanhouding van de verdachte kan op dit moment, vanwege die beperkingen, niet worden gedeeld

Wie was Ralf Meinema?

Ralf Meinema, 31 jaar oud geworden, was de tweede van vier kinderen. Het gezin werd grootgebracht in Nieuw-Dordrecht. Ralf hielp vaak mee op de boerderij in Erica waar zijn vader destijds bedrijfsleider was. Sinds enige tijd had Ralf zijn eigen woning in Klazienaveen die hij grotendeels zelf verbouwd had. Ralf was een harde werker. Als ZZP’er was hij voornamelijk werkzaam op het boerenbedrijf van zijn vader en in de agrarische sector. Zowel thuis als op zijn werk staat hij te boek als netjes en betrouwbaar.

Ralfie, zoals hij door zijn vrienden en familie ook wel werd genoemd, wordt omschreven als een jongen met een lief en goed karakter. Ralf was geliefd in zijn directe omgeving en ging met veel mensen om. Hij was sociaal zeer actief, binnen een relatief kleine, hechte groep en gemeenschap. Ralf was iemand die altijd voor je klaar stond. Van ruzie en conflict hield hij niet. Wel kon hij slecht tegen onrecht, was hij makkelijk over te halen en goed van vertrouwen.

