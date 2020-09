Meldingen corona in vier weken tijd ruim vervijfvoudigd

NEDERLAND – Het aantal meldingen neemt sterk toe in vrijwel alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen.

Het aantal meldingen is ruim vervijfvoudigd in vergelijking met vier weken geleden. Ook het aantal mensen dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg fors. Op de IC intensive care neemt het aantal opnames eveneens sterk toe. Het percentage positieve tests van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties in afgelopen maand gestegen van 2,5% in de laatste week van augustus gestegen naar 7,4% in deze afgelopen week.

In de week van 23 tot en met 29 september meldden de GGD’en 19.326 personen die positief testten op COVID-19. Ruim 207.000 mensen hebben zich de afgelopen week laten testen in de GGD teststraten.

In de afgelopen week van 23 tot en met 29 september meldden de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ‘en 19.326 nieuwe personen die positief testten op COVID-19. Dit is ruim vijf keer meer dan de meldingen in de laatste week van augustus (3.588). De laatste weken zien we in vrijwel alle regio’s een snelle toename van het aantal meldingen bij de GGD’en (figuur 1) en van het percentage mensen met een positieve testuitslag in de teststraten. Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. In alle leeftijdsgroepen vanaf 10 jaar is een sterke stijging zichtbaar in het aantal vastgestelde besmettingen.

Ziekenhuisopnames, IC intensive care opnames en overlijdens

Er is een duidelijke stijging in het aantal COVID-19 opnames op de verpleegafdelingen en IC’s van ziekenhuizen.



In de afgelopen week zijn 102 COVID-19 patiënten gemeld als overleden, zoals nu bekend overleden 51 daarvan in de afgelopen week. Deze overledenen hadden een leeftijd tussen de 45 en 95 jaar.

146.000 besmettelijke personen in Nederland

Als iemand het nieuwe coronavirus oploopt is deze persoon een tijd besmettelijk voor anderen. Op basis van verschillende gegevensbronnen over hoeveel mensen besmet zijn met het nieuwe coronavirus, kan een inschatting worden gemaakt van het aantal besmettelijke personen in Nederland en de waarden waartussen dit aantal zich waarschijnlijk bevindt. Volgens de laatste schattingen zijn er ongeveer 146.000 besmettelijke personen in Nederland. Het aantal besmettelijke personen neemt sinds half juli rap toe: van een paar duizend besmettelijke personen in juli naar meer dan 146.000 in september.

Reproductiegetal R

Het reproductiegeval is met 1,27 (bandbreedte 1,22 – 1,33) minimaal veranderd ten opzichte van vorige week. Het betrouwbaarheidsinterval ligt voor de vierde week op rij in het geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,27 betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 127 andere mensen die besmet worden.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Houd afstand. Werk thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen, in ieder geval als je thuiskomt, na een toiletbezoek of als je gaat koken. Nies en hoest in je elleboog.

Bron: Rijksoverheid. Klik HIER voor de kaartjes en grafieken.