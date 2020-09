Onderzoek generatiearmoede Veenkoloniën met twee jaar verlengd

GRONINGEN, DRENTHE – Provincie Groningen en provincie Drenthe verlengen de financiering van het onderzoek naar generatiearmoede in de Veenkoloniën met twee jaar. Door het onderzoek van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is er meer aandacht voor sociale en familiale aspecten in preventie van generatiearmoede en ondersteuning van families. De komende twee jaar ligt de nadruk van het onderzoek op de samenhang tussen het huidige beleid en verschillende aanpakken om mensen uit armoede te helpen.

De eerste fase van het onderzoek, dat is gestart in 2017, heeft inzicht gegeven in hoe families armoede ervaren en hoe financiële armoede ontstaat en blijft bestaan in families. Ook is er nu meer inzicht in hoe gezinnen zelf proberen uit armoede te komen. Deze inzichten hebben bijgedragen aan gerichte acties op generatiearmoede in verschillende gemeenten in de Veenkoloniën. Het zorgt voor beleid dat zich ook steeds meer richt op het aanpakken van langdurige armoede, naast praktische dienstverlening bij schulden en problemen met inkomen. Sociale en familiaire aspecten worden steeds meer meegenomen in preventie van generatiearmoede en ondersteuning van families.

Verbeteren van beleid en interventies

In deze tweede fase richten de onderzoekers zich vooral op het verbeteren van de effectiviteit van de interventies die worden gepleegd, door rekening te houden met de diversiteit van families die in armoede leven. Er wordt onderzocht hoe burgerinitiatieven kunnen worden ingezet om meer mensen in armoede op te sporen en in beeld te brengen bij betrokken instanties en er zijn initiatieven om mensen uit verschillende leefwerelden samen om tafel te krijgen en te spreken over dit onderwerp.

Ook wordt de samenhang onderzocht tussen huidige beleids- en interventiestrategieën van verschillende partijen in de Veenkoloniën. De onderzoekers werken nauw samen met de Alliantie van Kracht. In dit samenwerkingsverband werken organisaties op het gebied van welzijn, zorg, werk en wonen én lokale en regionale overheden samen om generatiearmoede te bestrijden.

Steun van provincies

De provincies omarmen de tweede fase van dit onderzoek. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “De verwachting is dat de bevindingen en resultaten van dit onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de inzet van succesvolle interventies om overerfbare armoede te doorbreken. Want voor ons is heel belangrijk dat iedereen écht mee kan doen aan de samenleving!”

Generatiearmoede

Families die al generaties lang arm zijn doen minder mee in de maatschappij. Ze hebben minder vaak een baan, doen minder vaak aan vrijwilligerswerk en zijn meer geïsoleerd. Dit heeft negatieve effecten op de gezondheid en het welbevinden van gezinsleden en hun directe omgeving. Generatiearmoede zorgt daarmee niet alleen voor minder mogelijkheden en kansen, maar vergroot ook de afstand tussen groepen in de samenleving.

