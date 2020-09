Vogelexcursie Nationale Vogeltrekweekend Termunten

TERMUNTEN – Op zondag 4 oktober organiseert Het Groninger Landschap een wandeling over de zeedijk en via polder Breebaart.

Deze wandeling komt in plaats van de Nationale Vogelweek 2020 die in het voorjaar helaas vanwege Corona is afgelast. Deze wandeling is bedoeld voor mensen die het leuk vinden om naar vogels te kijken en er meer van willen weten.

Ervaren vogelkenners begeleiden deze wandeling. De deelnemers krijgen veel tips over vogelerkenning en over de beste verrekijkers en vogelgidsen. Veel te zien dus om deze leuke wandeling te beleden. Het is een aanrader!

Locatie: Bezoekerscentrum Dollard (vertrek), Dallingeweersterweg 30 9947 TB te Termunten

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Aanmelden is verplicht en deelname is gratis

De wandeling is circa 4 kilometer lang, laarzen of stevige waterdichte schoenen bevelen we aan. Neem ook een verrekijker mee.

