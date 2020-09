Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 29 september 08.00 uur. Door John Havinga

We beginnen vandaag met buiig en zwaar bewolkt weer. Vanmiddag wordt het allemaal wat beter en blijft het droog. De zon komt niet echt geweldig tevoorschijn, maar een paar korte momenten met zon kunnen we wel tegemoet zien. Het wordt vanmiddag ongeveer 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak, 2 Bft.

Vanavond en vannacht meestal droog met veel bewolking en rustige condities. Er kan nevel of een mistbank gevormd worden en het kwik zakt tot ongeveer 10 graden. Woensdag een droge start van de dag met een mix van wolken, nevel en zon. Morgenmiddag houden we de zon af en toe, blijft het overwegend droog en wordt het aangenaam warmer met ongeveer 19 graden.

Donderdag worden we beïnvloed door een front en dan is het vooral ’s middag nat en druilerig, bij middagtemperaturen die tot maximaal 16 graden komen. Vrijdag is eerst een betere dag met overwegend droge condities en geregeld ook zon. Het wordt 16 graden. In de loop van de middag wordt het wat druilerig.

Het weekend is daarna ook uitermate wisselvallig, met zowel zaterdag als zondag bewolkt en druilerig weer in de vorm van regen en motregen. Bovendien wordt het ‘slechts’ 14 of 15 graden.