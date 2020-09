Week tegen Eenzaamheid in Veendam: Kom erbij!

GEMEENTE VEENDAM – Van 1 tot en met 8 oktober 2020 is het de landelijke ‘Week tegen Eenzaamheid’. Bijna 1 op de 10 mensen voelt zich behoorlijk eenzaam. Bij alleenstaande ouders is dit zelfs 1 op de 5. Eenzaamheid is heel persoonlijk en kan zich op veel manieren uiten. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Daarom nodigen we je uit om mee te doen met de Week tegen Eenzaamheid. Trek de stoute schoenen aan en Kom erbij!



Op donderdag 1 oktober start de Week tegen Eenzaamheid met een online openingscongres en op donderdag 8 oktober is het (digitale) Slotevent voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema eenzaamheid.

Compaen Veendam en de gemeente Veendam organiseren samen met verschillende partners diverse leuke activiteiten. Zo kunnen jongeren op donderdag 1 oktober samen koken bij Jongerencentrum Break! aan het Jan Salwaplein 3 en op dinsdag 6 oktober van 10.00 tot 12.00 uur is er een ‘Beste Buur koffie ochtend’ in de BSO ruimte van de Meridiaan aan de Schaepmanstraat 19 waar je elkaar kunt ontmoeten. Ook zijn er veel sportieve initiatieven. Zo kan je gaan fietsen van Wijk Ontmoetings Plek naar Wijk Ontmoetings Plek, oftewel WOPPEN! Of je kunt kennismaken met aquasporten!

Ans Grimbergen, wethouder Sociaal van de gemeente Veendam is aanwezig bij een aantal activiteiten, zoals het WOPPEN, het samen koken in Jongerencentrum Break! en het (digitale) Slotevent op donderdag 8 oktober 2020.



Er zijn nog veel meer leuke activiteiten! Kijk op de speciale website pagina www.compaenveendam.nl/ik-zoek-hulp/week-tegen-eenzaamheid/ voor het complete overzicht van alle activiteiten. Voor meer informatie over de Week tegen Eenzaamheid, kijk op www.eentegeneenzaamheid.nl Kom erbij!

Uiteraard vinden alle activiteiten plaats met in achtneming van de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Meer informatie daarover is terug te vinden op www.rijksoverheid.nl

