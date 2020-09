Dringend advies tot dragen van mondkapjes

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 30 september 08.00 uur. Door John Havinga

We beginnen vandaag met nevelig weer en veel bewolking. In de loop van de ochtend lost de nevel op en dan is het wisselend bewolkt met vandaag nu en dan zon, het blijft overwegend droog en het wordt aangenaam warm met maxima rond 19 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en wordt zwak tot matig.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met rustig weer en minimaal 13 graden. Donderdag worden we beïnvloed door een front en dit zorgt voor bewolkt en regenachtig, druilerig weer. De maximumtemperaturen komen te liggen rond 16-17 graden.

Vrijdag is een wat betere dag met overwegend droge condities en wel veel bewolking, maar af en toe even wat zon. Het wordt rond 18 graden. In het weekend wordt het echter allemaal weer anders.

Het weekend is uitermate wisselvallig, evenals komende week met zaterdag en zondag bewolkt en druilerig weer in de vorm van regen en motregen. Bovendien wordt het ‘slechts’ 14 of 15 graden. Volgende week krijgen we regelmatig een bui, maar ook droge tussenpozen met de zon erbij. De temperatuur blijft rond 15 graden liggen.