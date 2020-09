Oktober Kindermaand 2020 van start

GRONINGEN – Op 1 oktober gaat Oktober Kindermaand van start. En ook in 2020 kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar in stad en provincie Groningen iedere zaterdag en zondag in oktober gratis aan een interessante activiteit meedoen.



Oktober Kindermaand biedt voor kinderen al meer dan tien jaar voor elk wat wils. Actieve kinderen komen bijvoorbeeld bij het Zeekadetkorps in Delfzijl te weten hoe een oud marineschip eruit ziet, of ze gaan op ontdekkingstocht in Domies Toen in Pieterburen of lopen daar het Kabouterpad. In het park van de Fraeylemaborg in Slochteren kun je een Sprokkeltocht doen: een spannende zoektocht langs verstopte kluisjes.

Creatief

Creatieve kinderen mogen bij de Groninger Archieven in Groningen hun eigen familiewapen maken, maar kunnen daar ook de Middeleeuwen of de Tweede Wereldoorlog leren kennen. Bij GRID Grafisch Museum in Groningen zijn er exclusieve workshops. Ook muziek maken zit in het programma. Zo kun je bij Studio Violino in Groningen kennismaken met de viool.

Spanning

Kinderen die van spanning houden komen aan hun trekken op Nienoord in Leek. Daar ervaar je hoe het was als je moest onderduiken. In de nok van de borg laten vijf kinderen uit het Westerkwartier zien hoe zij de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ze vertellen hoe ze werden buitengesloten, moesten onderduiken en het verzet hielpen.

Het eeuwenoude klooster Ter Apel is een spannend gebouw waar je op speurtocht mag. Hoor je daar in de verte nog de voetstappen van de kloosterlingen die hier ooit woonden en werkten?

Maar er is meer: word je eigen vrolijke stripheld in MOW – Museum Westerwolde in Bellingwolde, ga met een historische dieseltrein van de STAR in Stadskanaal op pad, of leer de klank van de klok in Klokkengieterijmuseum Heiligerlee.

Het volledige programma is te vinden op www.kindermaand.nl. Ook staat daar informatie over bijvoorbeeld (rolstoel)toegankelijkheid en het aanmelden voor de activiteiten. Dat wordt in verband met corona in veel gevallen gevraagd.

