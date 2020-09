Oldambt start met nieuwe regels voor huishoudelijke hulp

OLDAMBT – Gemeente Oldambt werkt vanaf 1 oktober met nieuwe regels voor het afgeven van een indicatie voor de huishoudelijke hulp. Inwoners die vanaf die dag een indicatie aanvragen, worden beoordeeld aan de hand van een nieuw normenkader. Inwoners die al een indicatie hebben, krijgen tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 een nieuwe indicatie op basis van dat nieuwe normenkader.

Schoon en veilig huis

Zo’n 1.800 Oldambtsters die op dit moment gebruik maken van de huishoudelijke hulp krijgen een nieuwe indicatie. Wethouder Gert Engelkens begrijpt dat dit voor onrust kan zorgen: “Ik snap heel goed dat dit vragen oproept bij de inwoners die gebruik maken van de huishoudelijke hulp. Maar ik wil benadrukken dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over de leefbaarheid van hun huis. Het doel van de huishoudelijke hulp is en blijft een schoon en veilig huis.”

Inwoners worden individueel geïnformeerd

Inwoners die een nieuwe indicatie krijgen, worden individueel geïnformeerd. Wethouder Engelkens legt uit: “Alle inwoners die gebruik maken van de huishoudelijke hulp krijgen binnen nu en eind 2021 een brief van ons met meer informatie. In die brief kondigen we aan dat we graag langs willen komen voor een huisbezoek. Tijdens dat gesprek bespreken we wat iemand zelf wel en niet meer kan doen in het huishouden. Op basis van dat gesprek en het nieuwe normenkader, geven we een nieuwe indicatie af. Het aantal uren huishoudelijke hulp in die nieuwe indicatie kan hoger of lager zijn dan de uren die in de huidige indicatie staan. Maatwerk is en blijft het uitgangspunt hierin.”

Bezuinigingen

Het invoeren van het nieuwe normenkader voor de huishoudelijke hulp is onderdeel van de bezuinigingen die de gemeente doorvoert. De gemeenteraad heeft in juni van dit jaar ingestemd met de zogenaamde Kadernota. Hierin staan verschillende bezuinigingsvoorstellen die ervoor moeten zorgen dat Oldambt weer een financieel gezonde gemeente wordt.

Ingezonden