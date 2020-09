Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Midwolda

MIDWOLDA – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Midwolda. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling door Midwolderbos, langs Oldambtmeer vanuit Midwolle (Oldambt) 10 km.

Wandelen werkt woensdagmorgen 30-09-2020 wandeling omgeving Oldambt , Midwolda (Gronings: Midwolle).

Startpunt: Gasterij Smits te Midwolle. Route langs De Wissel, Hoofdweg,Homerlaan, door het bos, Turflaan, door het bos, Rijslann, over de dijk Oldambtmeer, Verlengde Kloosterlaan, langs Midwolderplas. Verder door het bos met vele wandelpaden, langs Koetshuys (Gronings Landschap, langs de Ennemaborg, naar de hoofdweg en aan de rechterkant de Ijsbaan (met veel historie) terug naar het beginpunt.

Wetenswaardigheden:

Midwolda was tot 1990 een zelfstandige gemeente en sindsdien maakte Midwolda deel uit van de gemeente Scheemda. Sinds 2010 behoort Midwolda tot gemeente Oldambt. In het oude gemeentehuis is (anno 2005) een Engels theehuis gevestigd. In het dorp staat een kerk daterend uit 1738 waar zich een beroemd orgel van de uit Hamburg afkomstige, Nederlandse orgelbouwer Hinsz bevindt. Hierop worden met grote regelmaat concerten gegeven. Vóór 1738 stond de kerk van Midwolda ten noorden van het dorp. Het dorp is bekend om het enige oerbos van de provincie Groningen (het landgoed Ennemaborg) en zijn schaatsbaan, waar bij strenge winters marathons op natuurijs worden gereden. De borg wordt bewoond door kunstenares Maya Wildevuur, die hier ook haar galerie heeft. Imca Marina heeft ook in Midwolda gewoond, waar zij als ambtenaar van de burgerlijke stand in haar boerderij ‘De Vicarie’ huwelijken voltrok, alvorens zij in november 2010 het faillissement aanvroeg.

De Wissel:

Midden in Midwolle ligt het terrein/bosje De Wissel. Enkele jaren gelden zijn de woningen sociale woningbouw die daar stonden gesloopt. In 2015 heeft een groep inwoners van Midwolda zich verenigd in de werkgroep De Wissel. Deze stichting zet zich in voor een nieuwe invulling van de open plek die middenin hun dorp is ontstaan. In overleg met Staatsbosbeheer, eigenaar van het bosje aan de rand van de ‘open plek’, is een plan bedacht om het bosje gevarieerder te maken. Met de grond die vrijkomt bij de aanleg van waterpartijen wil de stichting op een al van nature ontstane verhoging een landschapsbalkon aanleggen. Dit balkon geeft een uniek kijkje over het landschap van Midwolda. Als gevolg van krimp problematiek is de woonbestemming van het gebied geschrapt. Via Europese subsidie programma Leader, dat gericht is op samenwerking in de regio en zich met name op minder- verstedelijke gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling richt. De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en ver ontwikkelen. Hiervoor ondersteunt zij initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Initiatieven aan een vitaal platteland op de langere termijn.

Initiatieven in de Wissel:

– Dorpshuis met dorpsplein

– Beweegtuin

– Speelplek

– Jeu des Boules baan

– Speelbos met landschapsbalkon

– Groeninrichting met boomgaard en vlindertuin.

Ol Graitje stoomtram:

Ook Midwolda lag aan de stoomtramlijn. In de Wissel werden de rijtuigen gewisseld.

Midwolderbos:

Lekker struinen kun je in het bos achter de Ennemaborgh. In dit natuurlijke bosgebied groeien de bomen en de planten zo natuurlijk mogelijk. Dat betekent: geen gekap voor de houtteelt en dood hout blijft gewoon liggen. Koniks paarden grazen er en er is een variatie aan wilde planten. Door de rijkdom aan kruidachtige planten, struiken en levende, maar ook dode bomen, leven in het Midwolderbos veel vogels. In de herfst vind je vele soorten paddenstoelen.

De Ennemaborg::

Is begonnen als een om gracht gebouwde steenhuis, dat mogelijk tegen het eind van 13e eeuw of in de 14e eeuw werd gebouwd toen de eerste woontorens verrezen tussen Eems en Dollard.. In een document uit 1391 wordt een zekere Sebo Ennens genoemd, die kennelijk door een vergissing in Scheemda leek te wonen; sinds 1420 woonde Sebo Ennens in Midwolda. Volgens historici was hij de naamgever van de Ennemaborg, die ongeveer halverwege de oude locatie van Midwolda en de oude locatie van Scheemda (Ol Kerkhof, nu onder de A7) werd gebouwd.

De borg stamt uit de veertiende eeuw en is in de achttiende eeuw ingrijpend verbouwd. In de loop der tijd werd het uitgebouwd tot een versterkte borg met torens en een slotgracht. Deze werd na een periode van verval verbouwd tot het voorname 18e-eeuwse buitenverblijf zoals we het nu kennen.

Pal achter de statige borg ligt een ronde vijver met riet, waterlelies en groene kikkers. Het is een overblijfsel van de gracht die de borg ooit omringede. Het voorste gedeelte van het landgoed is een park, verder naar achteren ligt het natuurbos.

De Ennemaborg is een van de pronkstukken van Het Groninger Landschap (eigendom). De borg wordt sedert 1992 verhuurt aan Kunstenares Maya Wildevuur. Zij verwacht t.z.t. staande te sterven.

De hoofdingang naar de borg was vroeger aan de achterkant over de lange oprijlaan.

Ijsbaan van Graft(Noord Holland) en Midwolda.

Ard Schenk boekte zijn eerste succesjes in 1963, als 18-jarig jochie (junior) op het natuurijs van Graft(Noord Holland) en Midwolda. Vader Klaas was kernploegcoach. Toen hij op trainingskamp naar Noorwegen vertrok, riep een dorpeling hem na: ,,Ik begrijp niet dat je weggaat. Leer eerst je zoon eens recht op zijn schaatsen te staan.” Ard zelf maalde daar niet om. Hij voelde zich geen ‘voorbestemde’ schaatser. De winters waren toevallig streng in die tijd; als het had gekwakkeld was de hardrijder in Ard Schenk misschien nooit opgestaan.

Op 12 januari 1965 rijdt Ard voor het eerst buiten het eigen West-Friesland. De reis gaat naar het verre Groningse Scheemda alwaar in extreme kou de nationale juniorentitels op het spel staan. Kees en Peter Nottet zijn de junioren ontgroeid, en dus lijkt niemand Ard van de titel in de oudste juniorencategorie af te kunnen houden. Maar toch lukt het niet. De Drentse rechtenstudent Jan Hendrik Koops blijft hem voor, evenals Sybolt de Vries uit Harich. Bij de B-tjes gaat de titel naar Jorrit Jorritsma, een zekere Tiemen Groen uit Follega wordt 17e

Verslag/foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Ooldrik Modderman

Klik HIER voor meer foto’s