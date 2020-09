Wijkbijeenkomst in Roomse Wijk Oude Pekela en opruimactie geannuleerd

PEKELA – De wijkbijeenkomst en opruimacties die de gemeente Pekela samen organiseert met Acantus, De Badde, Afeer en politie is geannuleerd. De wijkbijeenkomst voor inwoners van de Roomse Wijk in Pekela stond gepland op donderdag 1 oktober 2020 in MFC De Binding en opruimactie in Nieuwe Pekela op vrijdag 2 oktober 2020. Het is vanwege de nieuwe maatregelen ter verspreiding van het coronavirus niet mogelijk om de wijkbijeenkomst en de opruimactie door te laten gaan.

Wijkbijeenkomst

Tijdens de wijkbijeenkomst zouden inwoners mee kunnen praten over verschillende onderwerpen om de leefbaarheid in de Roomse Wijk te vergroten. De onderwerpen zijn gekozen naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête en actie ‘Veurjoar in de Kop’ in maart van dit jaar in de Roomse Wijk.

Afmelding via De Badde

Alle inwoners van de Roomse Wijk die zich hebben aangemeld voor de wijkbijeenkomst worden door De Badde persoonlijk op de hoogte gebracht van de annulering.

Opruimacties

In de maand oktober stonden er verschillende opruimacties gepland. Voor de opruimactie van 2 oktober 2020 in Nieuwe Pekela zijn de uitnodigen al verstuurd. Deze opruimactie gaat niet door.

Ander moment

De wijkbijeenkomst in de Roomse Wijk in Oude Pekela en de opruimacties in Nieuwe Pekela, Boven Pekela en Oude Pekela worden opnieuw georganiseerd. Wanneer dit zal zijn, is nog niet bekend.

Ingezonden