Bestuurder bestelauto gewond na frontale botsing tegen boom in Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 1 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het is vanochtend nog overwegend droog met vrij veel bewolking, want een front komt vanuit het westen maar langzaam dichterbij. Er kan later vanochtend wel een drup regen vallen, maar pas in de loop van de middag gaat het vaker regenen. Er is vandaag een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid, de maximumtemperatuur is 17 graden.

Vanavond valt er eerst ook wat regen maar later vanavond is het droog en komende nacht klaart het ook op. Morgen is een droge dag en de zon komt er af en toe bij. De wind waait morgen uit het oosten en is ook dan matig, de maximumtemperatuur is 17 a 18 graden.

In het weekend neemt de kans op een paar buien toe, al is het niet heel regenachtig. Het zal daarbij wisselend bewolkt zijn met af en toe zon en een vrij stevige zuidenwind. De maxima liggen zaterdag nog rond 17 graden, maar vanaf zondag gaan we terug tot ongeveer 15 graden.