Afeer speelt in op de behoefte aan mondkapjes

BELLINGWOLDE, WINSCHOTEN – Werk- en leerbedrijf Afeer uit Winschoten is een samenwerking aangegaan met DesignByU uit Bellingwolde om te kunnen inspelen op de behoefte aan mondkapjes,

handschoenen en andere beschermingsmiddelen. Hiernaar is nu erg veel vraag in verband met de coronapandemie en de maatregelen die getroffen worden om besmetting te voorkomen.

Met deze publiek-private samenwerking wil Afeer ook (bedrijfs)kleding gaan aanbieden, die voorzien kan worden van bedrijfslogo en ook

aangepast kan worden aan de wensen van de klant.



AbyU

Afeer en het bedrijf DesignByU gaan werken onder een eigen naam: AbyU. De rollen van beide bedrijven zijn verdeeld. DesignByU zorgt voor het ontwerp, productie en de inkoop. Afeer is verantwoordelijk voor de verwerking, samenstelling, logistiek en de verzending naar de klant. Omdat Afeer zelf een drukkerij en een kledingatelier heeft kan AbyU de mondkapjes en de kleding ook voorzien van een bedrijfslogo. Zo kan er maatwerk geleverd worden.

De activiteiten van AbyU zijn vanaf 2 oktober officieel gestart via www.abyu.nl.



Veilig werken

DesignByU is expert in bedrijfskleding en Afeer heeft verstand van het organiseren van werk. De samenwerking tussen beide Oost-Groninger bedrijven is ontstaan in een bijzondere tijd en speelt in op de nieuwe wereld van mondkapjes en handschoenen. Monique Moeslund,

directeur van DesignByU, en Johan van Dam, directeur van Afeer: “Veilig werken is altijd al de norm geweest. Juist in deze tijd doe je dat niet alleen voor jezelf, ook voor je collega’s.”



Over DesignByU

DesignByU is een in Oost-Groningen gevestigd internationaal bedrijf dat kledingconcepten voor bedrijven creëert en produceert. Vanuit eigen kledingateliers in Europa en met vaste gerenommeerde leveranciers over de hele wereld zorgt DesignByU voor kwalitatief hoogwaardige kleding van duurzame materialen. Bedrijfskleding die niet alleen functioneel is,

maar ook aantrekkelijk en comfortabel. De samenwerking met Afeer past bij de sociale verantwoordelijkheid van DesignByU.



Over Afeer

Afeer is het werk- en leerbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Afeer helpt werkzoekenden die zelf moeilijk of niet aan een baan kunnen komen. Bij Afeer werken dagelijks 900 mensen met een arbeidsbeperking en worden 1500 werkzoekenden naar een betaalde baan begeleid. Door de samenwerking met bedrijven als DesignByU creëert Afeer

werk voor mensen en kan ze met gerichte trainingen en trajecten werkzoekenden klaarstomen voor de arbeidsmarkt.

Ingezonden door J. Nieboer, Afeer

Foto van DesignByU: Jan Doornkamp