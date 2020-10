Groningse machine produceert zestig mondmaskers per minuut

GRONINGEN – Bij het bedrijf Eco Textieldruk B.V. in Groningen lopen vanaf 1 oktober 30.000 medische mondmaskers van de band. Dat zijn 60 maskers per minuut. Het bedrijf kreeg een bijdrage van bijna € 28.000 van de provincie uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB Groningen voor de aanschaf van een machine. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van Economische Zaken nam de machine officieel in gebruik.

Grote vraag

De machine van Eco Textieldruk is uniek voor Nederland. De machine kan 60 tot 70 maskers per minuut produceren. Dat zijn er 30.000 op een dag, met een uitbreidingsmogelijkheid tot 40.000 dag. Daarmee kan het bedrijf een bijdrage leveren aan de grote vraag naar beschermingsmiddelen in ons land.

Investeren

Het Groninger bedrijf Eco Textieldruk is al 35 jaar actief in het bedrukken van textiel en het leveren van drukkerijmachines. Door de coronacrisis en het daardoor wegvallen van de omzet besloot het bedrijf te investeren in de productie van medische mondmaskers voor de zorg en ziekenhuizenpersoneel. Ziekenhuizen zijn nu voor dit soort maskers afhankelijk van levering uit het buitenland en zijn bang dat er in de toekomst een tekort ontstaat. Bovendien verschilt de kwaliteit van de maskers uit het buitenland.

