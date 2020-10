Kinderen van de Clockeslach schieten stichting d’Appelhof te hulp

VLAGTWEDDE – Maandag gaan leerlingen van OBS De Clockeslach appels plukken en rapen in de Appelhof aan de Wischmei in Vlagtwedde.

Net als elk jaar moeten in deze periode de appels van de ruim 80 hoogstam-appelbomen in de Appelhof aan de Wischmei in Vlagtwedde geplukt worden. De hoeveelheid appels aan de bomen is dit jaar zo groot, dat Stichting d’Appelhof hulptroepen inschakelt. Kinderen van OBS De Clockeslach zijn gevraagd om te komen helpen de appels te plukken en te rapen.

Op maandagochtend 5 oktober om 10.30 uur gaat het gebeuren, ruim 30 kinderen uit groep 5 tot en met 8 zullen dan al het fruit verzamelen!

Dit fruit wordt vervolgens op zaterdag 10 oktober geperst tot sap. Dit gebeurt bij Gasterij Smeerling. Daar zal de hele dag een sap pers aanwezig zijn. Uiteraard krijgen de kinderen na de herfstvakantie ook een paar pakken sap, zodat ze het resultaat van hun harde werk kunnen proeven.

De sappers staat zaterdag 10 oktober de hele dag bij Gasterij Smeerling. Een ieder die dat wil kan zich aanmelden om fruit te laten persen via de website: www.desappers.nl

