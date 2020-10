DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gistermiddag is vanaf de Neuer Markt in Haren een snorbrommer gestolen. Het blauw/grijze voertuig van het merk Rex stond tussen half vijf en zes uur voor de ingang van een winkel in elektrische artikelen.

Surwold

In de nacht van woensdag op donderdag is een poging tot inbraak gedaan bij een pand van een verzekeringsmaatschappij aan de Hauptstraße in Surwold. Hierbij raakte een deur beschadigd. De daders zijn er niet in geslaagd het pand te betreden. Er is dan ook niets gestolen.