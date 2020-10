Opening Kinderboekenweek 2020 op OBS de Wiekslag

BLIJHAM – Woensdag is bij OBS de Wiekslag de Kinderboekenweek spectaculair van start gegaan.

Woensdagochtend 30 september stond er een groot pak met een doek erover op het plein van OBS de Wiekslag in Blijham. Afkomstig van Electro World Poortman en het bleek een heuse tijdmachine te zijn. Nieuwsgierig als ze waren, wilden de juffen wel een stukje terug in de tijd.

Een stukje terug bleek toch voor sommige een aantal decennia terug te zijn. Een actuele foto ging aan de ene kant in de machine en aan de andere kant kwam er een jeugdige foto weer uit. Heel verrassend en de kinderen keken hun ogen uit. Waren dat echt foto’s van hun juffen?

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd; het onderwerp is dan ook ‘en toen’. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Op de Wiekslag wordt over verschillende onderwerpen gewerkt. De onderbouw werkt, leert en speelt over piraten; Woeste Willem. Groep 4-5 komt van alles te weten over ridders en de groepen 6,7,8 verplaatsen zich in oorlogstijd en specifiek de 2e Wereldoorlog.

Het was een heel verrassende tijdmachine: aan de achterkant zat een klep met daarachter voor iedere groep een mooi boek, passend bij het thema waarover gewerkt wordt. Op de Wiekslag weten ze, dat je geen tijdmachine nodig hebt om andere tijden te ontdekken. Daar worden werelden uit het verleden verkend door het lezen van boeken!

Ingezonden door De Wiekslag, Ellen Kostwinder