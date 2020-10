Wandeling Punt van Reide

TERMUNTEN – Het Groninger Landschap organiseert op zondag 11 oktober een wandeling naar de Punt van Reide. Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek.

De Punt van Reide is een hoge kwelder waar vroeger bewoning mogelijk was. Restanten van de wierde Westerreide, één van de vele verdwenen dorpen in dit gebied, zijn nog zichtbaar. Ook zijn nog sporen uit de tweede wereldoorlog te zien o.a. de fundaties van het geschut en een deel van een bunker. Nu is het als broed- en rustgebied van groot belang voor vogels.

Tijd: 13:00 – 15:30 uur

Locatie: Bezoekerscentrum Reidehoeve, Dallingeweersterweg 30, 9947 TB in Termunten.

Aanmelden: is noodzakelijk en kan via onze website.

Deelname is gratis.

