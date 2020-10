Workshop geluidstechniek voor beginners in De Klinker

WINSCHOTEN – AE audio productions verzorgt in samenwerking met VRIJDAG Advies en Cultuurhuis De Klinker op zaterdag 17 oktober een workshop geluidstechniek voor beginners. De workshop wordt gegeven in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.Technicus Arnoud van der Laan is namens AE Audio Productions de docent die de deelnemers van 11:00 tot 16:00 uur zal begeleiden.



Arnoud van der Laan heeft veel ervaring met het verzorgen van geluidstechniek voor koren, orkesten, bands en theatervoorstellingen. Ook is hij gastdocent aan het conservatorium in Haarlem. De workshop wordt door deelnemers gemiddeld beoordeeld met een 8,4!



Uitleg en praktijk

Deelnemers leren tijdens deze dag van alles over het bedienen van de mixer, verschillende microfoontypes, het werken met monitoren en nog veel meer. De dag begint met een duidelijke uitleg over apparatuur en geluidsvoorbeelden. Een groot deel van de dag is echter ingeruimd

voor de praktijk. “We gaan samen een geluidsinstallatie opbouwen en zelf oefenen met het mixen van muziek, het oplossen van storingen, ‘rondzingende’ microfoons en nog veel meer”, zegt Arnoud. Deelnemers krijgen een uitgebreid cursusboekje mee naar huis, zodat alles nog eens rustig nagelezen kan worden



Voor wie?

De workshop is voor iedereen die meer wil weten over het bedienen of aanschaffen van een geluidsinstallatie voor muziek of theater. De workshop is gericht op beginners. Inschrijven voor de workshop kan HIER.



Corona

De workshop vindt plaats op het podium van de grote theaterzaal in De Klinker en telt maximaal 15 deelnemers. Hierdoor kan de onderlinge afstand gewaarborgd worden. Desinfecterende handgel is beschikbaar en ook via een groot beeldscherm kan alles goed gevolgd worden.



Over VRIJDAG Advies

VRIJDAG Advies is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. We zijn er voor iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen.

Ingezonden door Rob van Vondel