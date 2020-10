Biblionet Groningen biedt in de herfstvakantie online Minecraft Challenge

PROVINCIE GRONINGEN – Ben je dol op Minecraft? Doe in de herfstvakantie mee aan de Minecraft Challenge van de Groningse bibliotheken en maak kans op prijzen!

Virtuele LEGO. Zo wordt Minecraft vaak in het kort uitgelegd. Net als de blokjes van LEGO kun je in Minecraft oneindig bouwen en avonturen beleven. Minecraft is één van de bestverkochte games ter wereld en heeft maandelijks miljoenen gebruikers.

Online Bouwwedstrijd

In de herfstvakantie organiseert Biblionet Groningen een Minecraft bouwwedstrijd. Van 12 tot en 16 oktober mogen kinderen en jongeren op een speciale server meedoen aan deze Challenge. De wedstrijd staat volledig in het thema van de Kinderboekenweek: ‘En toen’.

De Akropolis in Athene, een Egyptische piramide of de Chinese Muur. Door de eeuwen heen zijn er fantastische bouwwerken gemaakt. In deze Challenge ga je een bouwwerk uit de geschiedenis namaken in Minecraft. Je mag zelf bepalen welk bouwwerk je gaat maken.

Vrijdag 16 oktober om 14.00 uur maken de Groningse bibliotheken tijdens een livestream op BiebLab (youtube.com/bieblab) de winnaar bekend. In deze speciale uitzending worden de bouwwerken getoond en beoordeeld.

Hoe kan je meedoen?

Locatie: Wil je meedoen aan de wedstrijd? Start in de herfstvakantie Minecraft op en log in op het serveradres BiblionetGroningen.play.ch en gebruik de poort 25565.

Opdracht: Maak een bouwwerk uit de geschiedenis na.

Periode: Je kan beginnen met bouwen op maandag 12 oktober 10.00 uur. Je hebt tot vrijdag 16 oktober 12.00 uur om je bouwwerk af te ronden.

Spelregels: Bouw op een plek waar je voldoende ruimte hebt. Maak bij je gebouw een naambordje, zodat we weten wie het heeft gemaakt. Je mag het ons ook laten weten via bieblab@biblionetgroningen.nl. Het kapotmaken van andermans werk is verboden. Ga met respect met elkaars werk om.

Uitslag: De winnaar wordt bekendgemaakt in een speciale livestream van BiebLab. Deze vindt plaats op vrijdag 16 oktober om 14.00 uur.

