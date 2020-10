Cursus Leren Luisteren naar Muziek in bibliotheek Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Een unieke kans om te genieten van de mooiste muziek, in een intieme setting, onder leiding van niemand minder dan Eran Wajsenblum: exclusief voor Bellingwolde!

Na een lange “corona-pauze” is het eindelijk zover! Eran Wajsenblum begint op vrijdag 23 oktober met het vervolg op zijn cursus Leren Luisteren naar Muziek.

Helemaal hetzelfde als vorig jaar zal het niet zijn. Daarvoor is er te veel veranderd: de bibliotheek mag geen grote groepen mensen herbergen en de Meet is gesloten voor publiek. Dus Eran heeft naar oplossingen gezocht. En die zijn misschien nog wel beter dan vorig jaar! Want hij gaat de cursus in de avonduren geven, in het café van de Meet, zodat we, ondanks de afstand van 1,5 meter, toch gezellig bij elkaar kunnen zijn en we, in plaats van van thee met een koekje, van een wijntje en lekkere hapjes kunnen genieten. In het café hebben we ook alle gelegenheid om na de cursus na te praten, met elkaar én met Eran.

Er is een nieuwe samenwerking tot stand gekomen tussen Eran, de bibliotheek én de Meet: onder het motto van “Steun de cultuur” gaat de Meet speciaal voor de cursus open en worden het café en de keuken beschikbaar gesteld. De bibliotheek is bereid om voor de administratie en de publiciteit te zorgen en Eran zet zich – uiteraard – weer in voor een prachtige invulling van zijn programma.

Op vrijdag 23 oktober, van 19.30 tot 21.00 uur komen de Barok, Duitse muziek en in het bijzonder Bach aan de beurt. Eran laat dan muziekfragmenten horen en geeft daarbij op zijn geheel eigen en charmante wijze een stukje muziekgeschiedenisles.

Het is allemaal misschien net wat lastiger en wat duurder dan vorig jaar, maar daar staat tegenover dat Eran zich vol enthousiasme op een geweldig programma stort. Na de Barokperiode komt de Rococo aan de beurt, daarna de klassieke periode, met o.a. Beethoven en Mozart. Hij zal filmfragmenten laten zien en becommentariëren. Bovendien heeft hij plannen voor live-optredens en een samenwerking met de Magnus Kerk. Vanaf de eerste keer in oktober staan tot en met eind mei nog zeven maandelijkse bijeenkomsten op het programma, zodat Eran’s reis door de muziekgeschiedenis gelukkig toch een vervolg kan krijgen. Dit alles uiteraard wel als de ontwikkelingen rond corona geen roet in het eten gooien…

Een aantal regels zijn in coronatijd wel nodig:

een afstand van 1,5 meter (dat gaat prima lukken in het café van de Meet)

als u zich opgeeft, verplicht u zich om ook daadwerkelijk te komen en te betalen (ten slotte gaat de Meet speciaal voor deze gelegenheid open)

de cursus gaat door bij opgave van minimaal 15 personen

het maximum aantal deelnemers is 20 personen

Ook mensen die er vorig jaar niet bij waren, zijn van harte welkom. Ze kunnen de draad gewoon oppakken en zich, vanaf Bach, laten meevoeren door de geschiedenis van de muziek.

Iedereen weet dat de cultuursector en de horeca het zwaar hebben in deze tijd. Dat Eran ervoor zorgt dat we in Bellingwolde de kans krijgen om te genieten van zo iets exclusiefs is een groot goed.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marga de Graaf, locatiemanager van Bibliotheek Bellingwolde op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur. U kunt haar bereiken via de klantenservice van Biblionet Groningen, tel. nr. 088-5061900. U kunt ook Eran Wajsenblum zelf bellen: telefoonnummer 06-81505678. Wilt u ervan verzekerd zijn dat u bij de eerste bijeenkomst van de cursus op 23 oktober terecht kunt, geef u dan op via de website van de bibliotheek: www.biblionetgroningen.nl/bellingwolde

Ingezonden