Eerste nieuwe brug in Bourtange bijna gereed

BOURTANGE – De eerste nieuwe brug in Bourtange is bijna gereed.

Bouwbedrijf Blokzijl uit Blijham is vanaf begin dit jaar bezig met, wat in eerste instantie de bedoeling was, het renoveren van de drie bruggen aan de noordzijde van de vesting Bourtange. Deze klus zou op 1 juni klaar zijn. (De bruggen aan de zuidzijde staan voor 2021 op de agenda)

Maar dat pakte anders uit. Naast de coronaperikelen, waardoor levering van materialen vertraagde, bleken de 40 jaar oude bruggen er slechter aan toe te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. In plaats van renovatie, moeten ze volledig worden vervangen. Deze klus duurt nog tot het eind van dit jaar. Volgens wethouder Huizing vallen de extra kosten wat dit met zich meebrengt binnen het krediet wat er voor beschikbaar is gesteld.

Inmiddels is de eerste brug bijna klaar, maar de bereikbaarheid van de vesting laat met name voor voor mensen die slecht ter been zijn en gebruik maken van een rollator, rolstoel of scootmobiel nog veel te wensen over.

Tijdens de financiële raadsvergadering van de gemeente Westerwolde op 1 juli dienden de raadsleden Dinkla en Timmermans een motie in, waarin stond dat bezoekers vanaf 20 juli, het begin van de bouwvak, veilig en coronaproof de vesting moesten kunnen bezoeken. Een gebiedsregisseur voerde gesprekken met de stichting, ondernemers en inwoners. De voorstellen werden uitgewerkt en binnen het beleidsteam besproken en teruggekoppeld naar de inwoners. Er werd een noodbrug aangelegd, de vesting werd auto-en fietsluw gemaakt en er liggen rubberen matten en rijplaten. Bezoekers moeten, komende vanaf de noodbrug, over een smal pad naar de oude poort lopen om in de vesting te komen. Dit levert volgens een bewoner van de vesting nog regelmatig valpartijen op.

Ondanks de coronacrisis trok de vesting dit jaar veel bezoekers. Dit waren vooral Nederlanders en Duitsers. Voor dit jaar zijn alle evenementen afgelast; ook de zes kerstmarkten die gedurende de drie weekenden voor kerst zouden plaatsvinden. Vorig jaar kwamen zo’n 30.000 bezoekers naar deze markten.

Foto’s: Jan Glazenburg