Grijpskerk – vrouw overleden na steekincident

GRIJPSKERK – Op vrijdagavond 2 oktober heeft er aan de Burmanniastraat in Grijpskerk rond 22:00 een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is het slachtoffer, een 57-jarige vrouw, dusdanig gewond geraakt dat hulpverlening niet meer mocht baten. De vrouw is overleden. De verdachte is aangehouden.

Op vrijdagavond rond 21:50 kwam bij de politie de melding binnen dat er een steekincident zou hebben plaatsgevonden in de Burmanniastraat in Grijpskerk. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook het Mobiel Medisch Team (MMT) is daarbij ingezet. De hulpverlening mocht echter niet meer baten en de 57-jarige vrouw uit Grijpskerk is ter plaatse overleden aan haar verwondingen. Een 36-jarige man uit Zuidhorn is direct na het incident aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Er is een familiaire band tussen de verdachte en het slachtoffer. De verdachte wordt verhoord.

Na het incident is aan de Burmanniastraat een plaats delict opgemaakt, zodat er onderzoek gedaan kon worden. Forensische opsporing heeft daar sporenonderzoek verricht en de plaats delict is inmiddels opgeheven.

Gisteravond is er ook buurtonderzoek gedaan en zijn er getuigenverklaringen opgenomen. Vandaag zal het onderzoek verder gaan en wordt onder andere de verdachte gehoord.

Bron: Politie Groningen