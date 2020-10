Inhijsen brugdeel Blauwe Loper boven A7 binnen 2 uur voltooid

WINSCHOTEN – Drie grote kranen hebben vrijdagavond in ruim anderhalf uur tijd een deel van de Blauwe Loper boven de A7 geplaatst. Het gaat om een brugdeel van 42 meter en 92 ton. De belangrijke schakel in de langste fiets- en wandelbrug van Europa werd op een ponton via het Winschoterdiep naar Blauwestad vervoerd. De Blauwe Loper gaat Blauwestad verbinden met Winschoten.

Meekijken via livestream.

Tijdens het takelwerk was een deel van de snelweg A7 tijdelijk afgesloten. Het verkeer werd omgeleid. Publiek was opgeroepen om vanwege veiligheid- en coronaregels thuis te blijven. Belangstellenden konden het takelwerk thuis via een livestream volgen. De hijsklus, die vlak na 22.00 uur begon, werd online zo’n 9000 keer bekeken. Enkele tientallen mensen verzamelden zich op ruime afstand om de werkzaamheden mee te maken,

Eind dit jaar in gebruik.

Met de plaatsing van het brugdeel boven de A7 krijgt de Blauwe Loper steeds meer vorm. Op 21 oktober wordt het deel over het Winschoterdiep geplaatst. Daarna volgen de werkzaamheden aan het gedeelte tussen de Blauwestad en de A7. Het streven is om de Blauwe Loper eind dit jaar open te stellen voor gebruik.

Foto’s: Anita Meis