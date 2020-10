DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen, Haselünne, Herzlake

Al op 19 september werden ondernemers in Meppen, Haselünne en Herzlake het slachtoffer van babbeltrucs. Een groep van drie personen bezocht winkels en liet daar biljetten van honderd euro wisselen voor kleine coupures. Vervolgens werden deze biljetten nogmaals gewisseld. Op een slinkse manier wisten de daders een onbekend geldbedrag buit te maken.

Dader 1 was een man van ca. 40 jaar. Hij was tussen 1.70 en 1.80 m lang en had kort donker haar. Hij droeg een grijze broek en een grijs poloshirt. Dader 2 was ca. 45 jaar, 1.75 – 1.85 m lang met een gezet postuur. Hij had kort geschoren haar en was gekleed in een beige broek en wit t shirt. Ze droegen allebei een zonnebril. De derde persoon was een vrouw van ca. 30 jaar . Ze was 1.60-1.70 m lang met een gezet postuur. De vrouw had lang zwart haar, wat ze in een knot droeg en was gekleed in een zwarte lange rok en een zwart wit gestreept shirt. Alle drie personen droegen een mondkapje en verplaatsen zich waarschijnlijk in een witte BMW station.

Meppen

Gisteravond om tien uur werden op een afgesloten stortplaats aan de Neuversener Straße in Meppen meerdere containers doorzocht. Mogelijk werden de daders tijdens hun bezigheden gestoord. Ze hebben hun buit laten liggen toen ze er vandoor gingen.

In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken bij de brandweerkazerne aan de Feuerwache in Meppen. Nadat met geweld de deur naar de kazerne was opengebroken werd kostbaar reddingsapparatuur buit gemaakt. de schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.