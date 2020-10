Mega Piraten Festijn feesten verschoven naar volgend jaar

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 3 oktober 08.00 uur. Door John Havinga

DROGE DAG

We worden dit weekend beïnvloed door een complexe depressie boven Frankrijk en Engeland maar deze ochtend is het droog en bewolkt. De temperatuur ligt vanmiddag uit op maximaal 18 graden, bij een matige wind uit het oosten die later draait naar het zuiden. Daarbij gaat het in de loop van de middag enige tijd regenen tot in de avond.

Vanavond en vannacht wordt het droog met opklaringen en het kwik daalt daarbij tot rond 7 graden. De wind is zwak uit het zuidoosten. Er ontstaat geen mist of nevel.

Morgen komen er in de ochtend tot begin van de middag enkele buien voor maar de rest van de dag lijkt overwegend droog te blijven. De zon komt daarbij ook beter uit de verf. Het gaat wel gepaard met een flinke zuidenwind, matig rond kracht 4 en bij vlagen 5. De maximumtemperatuur komt zondagmiddag uit op maximaal 14 à 15 graden.

Volgende week blijft het wisselvallig met op maandag nog steeds invloed van dezelfde depressie, die dan op de Noordzee ten oosten van Edinburgh komt te liggen. We krijgen dan buien bij maximaal 15 graden. De dagen daarna trekt de depressie weliswaar eindelijk weg, maar deze wordt opgevolgd door nieuwe regen- en buiengebieden. Het kwik ligt tot eind van de week rond 14-15 graden.