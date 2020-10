Nederlanders moeten een recente negatieve COVID-19 test tonen als ze de grens passeren

DUITSLAND, NEDERLAND – Nederlanders die de Duitse grens willen passeren moeten een negatieve coronatest laten zien.

Als u uit de Nederlandse provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant komt, moet u bij binnenkomst in Duitsland een negatieve COVID-19 test tonen die niet ouder is dan 48 uur. Dit geldt niet als u uit de provincies Zeeland of Limburg komt.

Als u dit niet kunt overleggen moet u zich bij aankomst in Duitsland preventief laten testen. Dan wordt gevraagd om daarna 14 dagen in zelfquarantaine te gaan. Deze quarantaine kan opgeheven worden als de test negatief is. De test- en quarantaineregels van de Duitse overheid gelden niet voor reizigers die uit de andere Nederlandse provincies komen of op doorreis zijn naar een ander land.

Een soortgelijke regel is ook van kracht als u de grens met België wilt passeren.

Niet-essentiële reizen vanuit Duitsland naar deze provincies zijn verboden. Iedereen die de afgelopen twee weken in een van deze provincies is geweest moet bij terugkomst verplicht een coronatest moet doen. Het verschilt per deelstaat of mensen daarna ook in quarantaine moeten.

Bron: Nederland Wereldwijd