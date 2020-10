Crowdfundingsactie voor herstel molen De Dellen

NIEUW-SCHEEMDA – Het Molenfonds is een crowdfundingsactie begonnen om molen De Dellen te herstellen.

Door onbekende oorzaak is zondag 20 september een van de wieken van molen De Dellen aan de Pastorieweg in Nieuw-Scheemda afgebroken. Er raakte niemand gewond. De molen was vanwege de coronamaatregelen gesloten voor het publiek; alleen de molenaar was aanwezig.

Aannemers- en restauratiebedrijf Molema uit Heiligerlee heeft de wiek naar de werkplaats gebracht. De molenbouwer gaat onderzoeken hoe de wiek kon afbreken. De schade kan oplopen naar tienduizenden euro’s

De molen is een van de tien molens van de Molenstichting Midden- en Oost- Groningen (MSMOG). De stichting wil haar doelstelling voor het behoud van haar molens als cultureel erfgoed onder de aandacht blijven brengen, maar ziet zich op deze manier geconfronteerd worden met een grote restauratie. Het Molenfonds is daarom een crowdfundingsactie begonnen om de Molenstichting Midden- en Oost- Groningen te helpen de molen te herstellen.