Damclub Winschoten – DCH Heerenveen 2 8 – 8

WINSCHOTEN – Zaterdag 3 oktober werd de 2e ronde in de Nationale damcompetitie van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) afgewerkt. Daarbij ontving Damclub Winschoten in Zalencentrum Lamain DCH Heerenveen 2. De nummer 4 en 5 van vorig seizoen kwamen uiteindelijke tot een 8 – 8 gelijkspel. Met deze uitslag zijn Winschoten en Heerenveen voorlopig terug te vinden in de middenmoot van de 2e klasse A.

Uitslagen 2e klasse A

DV Warffum – DG Het Noorden 2 Groningen 8 – 8

SSS Kampen – Huizum Fryslân CT 9 – 7

Winschoten – DCH Heerenveen 8 – 8

Wedstrijdverloop

Heerenveen opende de score na verlies van Jan Starke tegen Eake Roosma 0 – 2. Even later maakte Katrinus Posthumus echter de gelijkmaker na winst tegen Martin Boersbroek 2 – 2. Daarna liep Winschoten uit naar 4 – 2 na een winstpartij van Jan Aeilkema tegen Wim van der Molen 4 – 2. Heerenveen kwam weer langszij na een verlies van Marchinus Mulder tegen Anne Dekker, 4 – 4. Marchinus wist op een gegeven moment zijn twee schijven voorsprong niet om te zetten in winst en verloor nog onverwacht. Janick Lanting pakte vervolgens een goede puntendeling tegen Jelle Jongsma, 5 – 5. Daarna kwamen ook Geert Lubberink en Marten Zijlstra remise overeen, 6 – 6. Ben Haan en Riekele Veldstra maakten er na een gelijkspel 7 – 7 van. Tenslotte werd de laatste partij van Han Tuenter tegen Iepie Poepjes – Koopman eveneens remise wat de eindstand op 8 – 8 bracht.

Stand 2e klasse A

1. SSS Kampen 2 – 3 17 bp

2. DV Warffum 2 – 3 17 bp

3. Bezint Eer Gij Begint Britsum 1 – 2 10 bp

4. Het Noorden 2 Groningen 2 – 2 16 bp

5. DC Winschoten 1 – 1 8 bp

6. DCH Heerenveen 2 1 – 1 8 bp

7. DCH Hoogeveen 4 1 – 0 7 bp

8. Huizum Fryslân CT 2 – 0 13 bp

9. DCH Heerenveen 3 0 – 0 0 bp

Programma 3e ronde 17-10-2020

DCH Heerenveen 2 – Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum

Huizum Fryslân CT – DV Warffum

DCH Hoogeveen 4 – DCH Heerenveen 3

Corona

Door het coronavirus is de 2e klasse A gereduceerd tot 9 teams. Delfzijl, Roden/Leek 2 en Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen hadden zich namelijk tussentijds teruggetrokken.

Het wedstrijdschema is echter door de KNDB niet aangepast. In tegenstelling tot voorgaande jaren bestaat de 2e klasse vanaf dit seizoen uit 8 tallen. De KNDB heeft tevens besloten dat alle teams in de ereklasse, hoofdklasse en 1e klasse, dit seizoen bestaan uit 8 tallen.

Gedetailleerde uitslag

DC Winschoten – DCH Heerenveen 2

1. Marchinus Mulder – Anne Dekker 0 – 2

2. Katrinus Posthumus – Martin Boersbroek 2 – 0

3. Jan Aeilkema – Wim van der Molen 2 – 0

4. Geert Lubberink – Marten Zijlstra 1 – 1

5. Janick Lanting – Jelle Jongsma 1 – 1

6. Johan Tuenter – Iepie Poepjes Koopman 1 – 1

7. Ben Haan – Riekele Veldstra 1 – 1

8. Jan Starke – Eake Roosma 0 – 2

8 – 8

Ingezonden