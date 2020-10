Fotoreportage herfsttuinen marathon – De Eendepoel

GRONINGEN, DRENTHE, DUITSLAND – Dit weekend wordt de Herfsttuinen marathon gehouden.

Het Tuinpad op – In Nachbars Garten zet zich in voor het open stellen van bezienswaardige particuliere tuinen en wil de aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken. Naast het uitgeven van de tuinengids worden er door de stichting jaarlijks een aantal “tuinenmarathons” georganiseerd. Tijdens een tuinenmarathon kunnen tuinliefhebbers zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie van de tuinen bezoeken. Dit weekend is de herfsttuinen marathon. De deelnemende tuinen openen van 11.00 – 17.00 uur de tuinpoorten.

De entree is soms gratis, soms wordt een vrije gift op prijs gesteld of er wordt entree gevraagd.

De lijst met deelnemende tuinen is te vinden op www.hettuinpadop.nl onder tuinagenda. Op deze site staan ook gedetailleerde beschrijvingen van de tuinen.

Jans Velthuis bezocht zaterdag de Eendepoel van Johan & Albert Bovee aan de Ter Apelerstraat 42 in Sellingen.

Rond het rijksmonument ‘de Eendepoel’ in Sellingen, de naam op de gevel van deze monumentale boerderij, is ook de naam van de 10.000 m2 grote tuin: ‘de Eendepoel’. Al vanaf het moment dat Johan & Albert Bovee het pand betrokken is begonnen met het aanleggen van de tuin. Met behoud van de oude bomen en struiken. Langs de oprit met de 100-jarige acacia’s zijn rozenperken aangelegd. In de vast plantenborders een grote verzameling grassen, irissen, Hemerocallis en bijzondere vaste planten.