Jakob Pronk kampioen van Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Jakob Pronk uit Winschoten is woensdagavond 30 september op de algemene ledenvergadering van Damclub Winschoten gehuldigd als algemeen kampioen van het seizoen 2019 – 2020. Deze ALV vond nu plaats in Zalencentrum Lamain in Winschoten.

Jakob toonde zich de meest complete dammer in deze onderlinge competitie en bleef tevens ongeslagen. Dit is overigens de 5e titel op rij voor Jakob. Op de tweede plaats eindigde Geert Lubberink eveneens uit Winschoten en het brons was voor talent Demi Peters uit Bunde.

Sluitingstijd in coronatijd

Door de aangekondigde coronamaatregelen van dinsdagavond 29 september zal Zalencentrum Lamain de komende drie weken om 22.00 uur ’s avonds haar deuren sluiten.

Dit etablissement valt namelijk ook onder een eet- en drinkgelegenheid. Met instemming van de algemene vergadering maakt Damclub Winschoten van de nood een deugd door de komende 3 woensdagen ’s avonds trainingen in te lassen.

Bovenburen

Het gebouw van S.V. Bovenburen is momenteel nog gesloten en het bestuur van de Bovenburen zal eind oktober met nadere informatie komen omtrent de openstelling. De ca. 40 verenigingen/clubs zijn, als vaste gebruiker, naarstig op zoek geweest naar een andere locatie. Om aan de eisen van NOC/NSF te voldoen heeft Damclub Winschoten gekozen voor Zalencentrum Lamain in hartje Winschoten.

