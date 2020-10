Meerwaarde van zelfstandige winkeliers in Vlagtwedde meer dan duidelijk

VLAGTWEDDE – Zo’n honderd personen hebben in het meerwaarde boek geschreven.

Van 28 september tot 1 oktober lag het groot meerwaarde boek bij de Blokker/Top1Toys in Vlagtwedde. Nadat wethouder van economische zaken van de gemeente Westerwolde, mevr. Giny Luth, de eerste reactie in het boek heeft gezet, waarin zij aangeeft dat de lokale winkeliers ontzettend belangrijk zijn voor de leefbaarheid van Westerwolde en dat het college trots is op hun lokale winkeliers, kon iedereen zijn mening geven over de meerwaarde van de lokale winkelier.

Dit is veelvuldig gedaan, in 3 dagen tijd zijn er een kleine honderd reacties in het boek geschreven. Uit al die reacties blijkt dat winkeliers een enorme bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun omgeving. Zij zorgen voor werkgelegenheid, bieden mensen kansen om kennis op de doen door stage plekken beschikbaar te stellen, zorgen voor ontspanning, zorgen ervoor dat verenigingen kunnen voortbestaan, enz, enz.

Al deze reacties worden gebundeld, met die van winkeliers uit het hele land, en aan het kabinet aangeboden, op 20 november, de dag van de zelfstandige ondernemer, om duidelijk te maken wat het belang is van deze winkeliers.

“met al die bijdragen, ook van mijn collega’s”, zegt Henk Vieregge van Blokker/Top1Toys Vlagtwedde, “laten we aan de politiek zien hoe belangrijk zelfstandige winkeliers zijn. Wij moeten voor onze belangen opkomen en dat wilden we graag op een positieve manier doen. Vandaar dat onze brancheorganisatie, het vakcentrum, deze actie op touw heeft gezet”.

Guinness record poging

De reacties worden niet alleen aan het kabinet gepresenteerd. Van de beschreven vellen wordt een lange slinger gemaakt. Die moet zo lang worden dat het door het Guinness wordt erkend als wereldrecord. “Iedereen die een bijdrage heeft geleverd kan dus straks zeggen dat zij hebben meegewerkt aan dit record.”

Belangrijk

Henk Vieregge, wil graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage. “het is voor ons goed om te zien wat we kunnen betekenen voor onze omgeving. Het is logisch dat we bijdragen maar mooi om te lezen dat we daadwerkelijk meerwaarde hebben”.

