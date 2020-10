Westerwolde neemt resultaat mee uit Odoorn

ODOORN – In een sfeer en entourage die meer weg had van een veredeld vriendschappelijk oefenpartijtje in de voorbereiding op de competitie, troffen HOC en Westerwolde elkaar zondagmiddag op sportpark “Harm Kuiper” in Odoorn. Maar het grote verschil tussen deze reguliere competitiewedstrijd en een oefenwedstrijd was dat het stempel vriendschappelijk na negentig minuten voetballen beslist niet op deze wedstrijd geplakt kon worden.

Strijdend voor de overwinning gaven beide ploegen elkaar geen duimbreedte toe en ging men vaak tot het randje en soms net even over het randje heen. Toch zou het eventueel aanwezige publiek hebben kunnen concluderen dat een puntenverdeling deze middag de beste uitslag van de wedstrijd was. Maar dat publiek mocht er om bekende redenen niet zijn en dus moest de aanhang van beide teams het doen met de livestream, verzorgd door het bestuur van Westerwolde. Terugkijkend werd op dit laatste over het algemeen met veel waardering gereageerd.



Met welgeteld zes medewerkers (bestuursleden ?) van de kant van HOC, camerateam Ina en Erik Geukes namens Westerwolde, twee-en-een-halve fotograaf cq. verslaggever, een stel tieners verscholen achter de bosjes op het bijveld en een oude, getrouwe supporter van de thuisclub in de tweede helft, werd er voor de derde competitiewedstrijd van beide ploegen afgetrapt. HOC, onder leiding van captain Jan Cremers, liet van meet af aan merken dat de tegenstander er rekening mee moest houden dat de punten deze middag in Odoorn zouden moeten blijven. Echter, Westerwolde gaf zich niet zo maar gewonnen en zette dan ook alle zeilen bij om een nederlaag te ontlopen, hetgeen resulteerde in uiteindelijk een karrenvracht aan al dan niet terechte gele kaarten. Scheidsrechter Dorgelo wapperde er lustig op los met de prenten en spekte derhalve de kas van de KNVB weer op een rijkelijke manier. Ondanks de dadendrang van HOC in dit eerste bedrijf, was de eerste grote kans voor Westerwolde al vrij snel na het eerste fluitsignaal. In de 2e minuut kon een harde voorzet vanaf rechts van de aalvlugge René v.d. Laan net niet worden binnen gegleden door Joan Solano. HOC was daarna meer en meer te vinden op de helft van de tegenstander maar tot echt gevaarlijke situaties voor het doel van keeper Rudie Bergman leidde dit niet. In de 15e minuut weigerde arbiter Dorgelo een strafschop aan Westerwolde toe te kennen, nadat René v.d. Laan binnen de zestienmeter onderuit was getikt. In de 26e minuut legde de arbiter de bal aan de andere kant wel op de stip. Een overtreding van aanvoerder Rudolf Riks op een van de voorwaartsen van HOC leverde hem z’n eerste gele kaart op. Frank Fokke wist wel raad met de strafschop en omdat de kansen die er naderhand nog voor HOC waren niet in treffers konden worden omgezet, betekende dit doelpunt ook de ruststand.



Was HOC in de eerste helft de bovenliggende ploeg, in de tweede helft deelde Westerwolde merendeels de lakens uit. Aanval na aanval rolde op het doel van de Hunso Oring Combinatie af, maar de beslissende pass was vaak te hard of te onnauwkeurig. Slordig balverlies van HOC bracht Arjen Heidekamp in de 54e minuut in balbezit en met een bekeken breedtepassje bracht hij René v.d. Laan op de punt van het strafschopgebied in stelling. Ongedekt kon deze daarna de bal perfect over keeper Nieborg in de lange hoek krullen: 1 – 1. Westerwolde rook de overwinning en uit alle macht werd geprobeerd deze te forceren. De grootste kans op de 2 – 1 had Joan Solano op z’n schoen. Vrij voor de keeper van HOC schoof hij de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Mede door steeds meer warrige beslissingen van scheidsrechter Dorgelo nam de hectiek in de wedstrijd beetje bij beetje toe. “Hoogtepunt” hierbij was een ongelukkige overtreding van captain Rudolf Riks net buiten de zestien, waarvoor hij z’n tweede gele kaart kreeg. Mede doordat de min of meer befaamde “wisseltruc” niet werkte, stuurde de arbiter na enig aarzelen Riks alsnog van het veld. Achter de rug van de scheidsrechter vonden er toen taferelen plaats die niet op een voetbalveld thuis horen, waarna onder andere een fikse overtreding op keeper Bergman binnen de vijfmeter tot veel tumult leidde. Dit tumult ging zelfs na het laatste fluitsignaal nog even door, maar met de over de gehele wedstrijd gezien terechte remise scheidden de wegen van de deze middag elkaar fel bestrijdende teams richting kleedkamer.



Westerwolde toonde deze zondagmiddag weer het broodnodige karakter, waarmee de ploeg in de derde klasse zal moeten proberen zich te handhaven. Voetballend zullen de elf van trainer Richard Streuding vast en zeker nog redelijk wat ploegen tegenkomen die qua voetballend vermogen de meerdere van de Vlagtwedders zijn. Maar met een portie gezonde vechtlust kan de ploeg nog menig mooi resultaat scoren. Ook kleine resultaten, zoals er deze middag een uit Odoorn werd meegenomen, zullen het puntentotaal uiteindelijk op het gewenste aantal moeten brengen. Volgende week zondag ontvangt Westerwolde op De Barlage Protos uit Steenswijksmoer, dat deze zondag FC Ter Apel ’96 met 4 – 0 klop gaf.



Naast de conclusie dat de uitslag vanmiddag een terechte was, kan ook worden gesteld dat voetballen zonder publiek niet de meest gewenste optie is in deze moeilijke en vervelende tijd. Kleine clubs missen op deze manier veel inkomsten en dat zal binnen de diverse verenigingen gecompenseerd moeten worden. Creativiteit m.b.t. het verkrijgen van de noodzakelijk financiële middelen, ondersteunt door leden, aanhangers, sponsoren en overigen, zal dan ook van grote waarde zijn om de komende tijd om het hoofd boven water te houden.



Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Frank Riks – Rik te Velde (75e min. Mark Geukes) – Rudolf Riks (C) – Elroy v.d. West – Arjen Heidekamp – Merill Wakker – Kevin v.d. Laan – Brian Kuiper (75e min. Thorben Hulsman) – Joan Solano – René v.d. Laan (80e min. Tex van Kalmthout)



Scheidsrechter: dhr. Dorgelo

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 13 (maar eigenlijk 0)

