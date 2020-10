Aanrijding op de Rondweg in Emmen

EMMEN – Op de kruising Philleas Foggstraat / Rondweg van Emmen vond vanmorgen een aanrijding tussen twee auto’s plaats.

Hoe dit kon gebeuren is niet bekend. Vermoedelijk is hier een voorrangsfout aan vooraf gegaan. De kruising is ingericht met verkeerslichten.

Een persoon was voor onderzoek in de ambulance en is meegenomen naar het ziekenhuis. Beide voertuigen zijn beschadigd.

Gedurende het onderzoek en de berging was een rijbaan afgesloten voor het verkeer.

Ingezonden door Van Oost media